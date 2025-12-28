Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом: ее неожиданно перенесли

Этот разговор должен стать подтверждением прогресса в переговорах между сторонами

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Соединенные Штаты Америки разговора с Дональдом Трампом. Известно, что их встречу перенесли по времени.

Что нужно знать:

Украинский лидер приземлился во Флориде в ночь на 28 декабря

Изначально переговоры планировались на 22:00 по Киеву, однако их перенесли

Встреча с Дональдом Трампом состоится в публичном формате

Как сообщило издание "Суспільне", глава государства приземлился во Флориде ночью 28 декабря (по киевскому времени). Сам президент ранее говорил, что встреча с Трампом состоится в публичном формате.

Изначально сообщалось, что встреча залпнаирована на 22:00 (по киевскому времени). Однако позже стало известно, что переговоры немного сместили — теперь они начнутся на два часа раньше — в 20:00.

Согласно новому расписанию, Трамп примет участие в двухсторонней встрече с Зеленским в 13:00 по местному времени. В чем причина изменений — не сообщается.

О чем Трамп и Зеленский будут говорить

Ранее глава государства говорил, что эта встреча нужна будет для того, чтобы доработать "мирный план" из 20 пунктов максимально.

"Многое может решиться до Нового года", — говорил Зеленский.

Что касается чувствительных вопросов, Зеленский отмечал, что они будут обсуждать с Трампмом и Донбасс, и Запорожскую станцию и другие вопросы. Сюда же относится и довольно чувствительный вопрос насчет армии, поскольку россияне выразили возмущение — их не устраивает численность армии в 800 тысяч человек.

Киев уже передал Вашингтону подробный пакет предложений, включающий мирный план из 20 пунктов. Он предусматривает гарантии безопасности для Украины, экономические договоренности с США и ЕС, а также гуманитарные шаги — в частности обмен пленными.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о мирном плане, заверил, что Украина готова к завершению войны, но есть еще вопросы, которые нужно решать.