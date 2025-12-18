Вступление в ЕС и НАТО, сокращение производства дронов и ЗАЭС: о чем Зеленский говорил в Брюсселе (видео)

Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: репарационный кредит из российских активов — вопрос не только денег

Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к саммиту ЕС в Брюсселе. На нем рассматривается вопрос финансовой поддержки Украины на следующий год. Украинский лидер обратился к руководителям стран ЕС по рассмотрению.

"Телеграф" собрал основное из его речи.

О финансировании Украины в 2026-2027 годах

Относительно финансирования рассматривают два варианта: репарационный кредит за счет замороженных российских активов и механизм совместного долга Евросоюза. Оба подхода имеют как поддержку, так и критику среди стран ЕС. Зеленский подчеркнул, что большинство сейчас поддерживает репарационный заем, и "мы не можем позволить себе, чтобы Украина осталась без ответа по поводу финансов на следующий год".

Потому что это угроза – 45-50 миллиардов будет точно дефицит. Дефицит может быть и больше. Мы с вами не знаем точно, как будут развиваться события в будущем году. Мы делаем все, чтобы завершить войну в ближайшее время. Все наши усилия направлены на дипломатический ход завершения войны. Но мы слышим с другой стороны разные месседжи. Я бы сказал, что это не месседжи, а звуки даже от российской стороны. О том, что они пока говорят больше о войне, чем о мире. И потому Украина должна быть сильной Владимир Зеленский, президент Украины

Премьер Польши Дональд Туск говорил, что выбор очевиден – деньги сегодня или кровь завтра. Зеленский подчеркнул, что Туск прав, ведь это вопрос безопасности Европы: "Если не поддерживать Украину и оставить наедине… Мы и так сами воюем. Безусловно, Европа сегодня поддерживает нас оружием и финансами". Если Украина не выдержит, есть большой шанс, что Европа будет платить кровью.

Относительно позиции Бельгии об использовании заблокированных средств РФ, Зеленский подчеркнул, что было обсуждение и он понимает риски: "Понимаю риски. Но мы в войне и, на мой взгляд, мы в больших рисках. Важно, что от бельгийского премьера идет сигнал, что вопрос должен быть решен безусловно в эти дни, чтобы Украина не осталась без финансовой".

Владимир Зеленский также заявил, что финальное решение по финансированию Украины может быть принято до конца года. Во время саммита ЕС в Брюсселе он отметил важность репарационного займа.

"Этот вопрос не только финансовой поддержки Украины в первом квартале следующего года. Это и вопрос другого характера. Мы очень не хотим, чтобы этот инструмент остался в руках россиян".

Президент подчеркнул, что "Украина увереннее за столом переговоров с таким инструментом, чем без него". Он добавил, что средства нужны, чтобы российские активы не стали рычагом давления, а ключевой задачей является стабильное финансирование и закрытие финансовой потребности.

Использование российских активов

"Прежде чем говорить о том, что Украина… что она сможет без этих денег, или как ей будет сложно выдержать людям без этих денег, я бы сначала посмотрел на это с точки зрения ценности, морали и права.

И Украина полностью имеет право на деньги, потому что Россия разрушает нас. И в восстановление Украины, или в защиту Украины, это абсолютно справедливо использовать. Юридически специалисты все говорят — ну большинство, так скажем, специалистов говорят, что это абсолютно чистое решение и абсолютно справедливое решение. По крайней мере, то, которое сегодня рассматривается относительно формата использования, будущего использования этих активов.

То есть ценностно и юридически здесь все правильно. Можно опасаться тех или иных судебных шагов со стороны Российской Федерации, но это не так страшно, как когда Россия у вас на границе. Говорю вам откровенно. Поэтому я считаю, что пока Украина защищает Европу — нужно Украине помогать."

О производстве дронов

Производство дронов в Украине может сократиться в разы, потому что это зависит от финансов. Прежде всего, тех, кто должен поступить весной, если будет мир, средства пойдут на восстановление, а если война будет продолжаться — на оборонные нужды.

О вступлении Украины в ЕС

"Вступление в Европейский Союз может быть ускорено. Это зависит от наших шагов и от шагов наших лидеров, если эти шаги не блокируются политически. То есть если это привязано к законодательству, изменениям, реформам, то я понимаю такую логику. Если это блокируется политически, я такую логику не понимаю, но понимаю, кто это делает. Да, это открытая информация. Европейском Союзе, для нас это гарантии безопасности. Часть тех гарантий безопасности, о которых Украина не только заявляет, рассчитывает, рассчитывая. Союз. Для нас это действительно гарантии безопасности не только экономические, и политические, и геополитические", — говорит Зеленский. Он также подчеркнул, что дата членства в ЕС для Украины очень важна, но главное, чтобы это не решала Россия.

О ЗАЭС и Донбассе

"Донбасс, вопрос, который не решен, у нас разные взгляды, атомная станция, оккупированная Российской Федерацией, не работает, разрушена, но должна работать, давать электричество, наша станция, наши права", — отмечает президент.

Он также подчеркнул, что этот вопрос также связан с репарациями: Вопрос не решен. Вопросы денег. Ну, я свой взгляд полностью сегодня сказал коллегам, лидерам, я считаю, что они должны быть положительно решены, это вопрос, потому что это вопрос не только вопроса финансовой поддержки Украины в первом квартале следующего года, а это вопрос иного характера. Мы очень не хотим, чтобы этот инструмент потом остался в руках русских. Мы очень этого не хотим, но считаем, что они будут делать все, чтобы блокировать это".

О системах ПВО и нехватке ракет

"У Украины есть определенные системы ПВО, для которых у нас сейчас нет ракет, — говорит Зеленский. — Поэтому партнеры либо дают лицензии, либо дают ракеты, либо помогают деньгами — других нет выходов". Он подчеркнул — "ежедневно летит и надо сбивать".

О диалоге с США

В Украине есть определенный прогресс в диалоге с американской стороной, считает Зеленский, однако есть нюанс: "Пока фидбека на последний наш прогресс у меня нет, поэтому я пока не могу вам сказать, что есть, чего нет. Но ближайшие дни скажем. И я считаю, что частота наших встреч — тоже прогресс".

Россия тем временем в прекращении войны, по мнению Зеленского, не заинтересована: "Я думаю, что Путин не хочет останавливать эту войну. Но он может это сделать, если Соединенные Штаты больше нажмут. И президент Трамп — он может это сделать, я так думаю. И дай Бог, чтобы он добился успеха."

О вступлении в НАТО и гарантиях безопасности

Что касается вопроса НАТО, то, по словам президента, США не видят Украину в Альянсе. Причем этот вопрос обсуждался с президентом Джо Байденом, настолько часто, что его начали воспринимать иронически. Однако менять конституционный курс в НАТО не требуется.

Президент подчеркнул, что Украине нужны юридически обязывающие гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО. По его словам, этот вопрос планируется обсуждать с партнерами, а гарантии должны иметь поддержку Конгресса США.

"Что сделают США, если Россия снова начнет агрессию? У меня одна цель – получить ответ на этот вопрос", – подчеркнул Зеленский. Он подчеркнул, что завершение войны напрямую зависит от надежных гарантий, которые должны содержать четкий механизм сдерживания РФ и быть закреплены в официальных документах. Президент также отметил, что сильная украинская армия – ключевой элемент таких гарантий.