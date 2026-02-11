Гороскоп на 12 февраля: Скорпионам придется проявить выдержку, а Козерогам – характер

Знаки Зодиака потребуют внимания и поддержки в этот день

Пока некоторые знаки Зодиака ожидает приумножения доходов уже в этом месяце, "Телеграф" публикует ежедневный гороскоп на завтра, 12 февраля. Узнайте, что ждет вас в этот четверг.

♈️Овен (21 марта — 20 апреля)

Информации завтра будет больше, чем вы ожидаете, поэтому важно отделять главное от второстепенного. Возможна новость, которая изменит ваши краткосрочные планы. В работе полезно будет проявить инициативу – вас услышат. В финансовых вопросах не стоит доверять слухам или непроверенным советам. Личные разговоры лучше не переносить на поздний вечер.

♉️Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот четверг вам придется быстро принимать решение, и времени на долгие раздумья не будет. Рабочие вопросы могут потребовать более жесткой позиции, чем обычно — не избегайте ответственности. В финансах следует воздержаться от спонтанных расходов, даже если предложение кажется выгодным. Во второй половине дня возможен неожиданный контакт с человеком из прошлого. Вечером важно найти время для восстановления энергии.

♊️Близнецы (22 мая — 21 июня)

12 февраля следует сосредоточиться на практических делах, которые вы откладывали. День благоприятен для составления документов, бюджета или планов на ближайшие месяцы. В разговорах с близкими не жмите — спокойный тон даст больше результата. Если возникнет профессиональное предложение, не соглашайтесь сразу — вам нужно время на анализ. Вечер подойдет для домашних дел и отдыха.

♋️Рак (22 июня — 22 июля)

Этот день потребует внутренней собранности. Вы можете почувствовать необходимость защитить свои интересы – делайте это спокойно и аргументированно. На работе возможен дополнительный объем задач, который лучше не игнорировать. В отношениях важно не замыкаться в себе, даже если что-то беспокоит. Финансовые решения следует отложить как минимум на несколько дней.

♌️Лев (23 июля — 21 августа)

Завтра вам предстоит балансировать между личными амбициями и командной работой. Не пытайтесь все контролировать – делегирование принесет лучший результат. День подходит для переговоров и обсуждения новых идей. В финансах возможен небольшой, но приятный плюс. Вечер следует провести активно, чтобы снять напряжение.

♍️Дива (22 августа — 23 сентября)

В этот день вы сможете увидеть ошибки, которые раньше оставались незамеченными. Коллеги или партнеры могут обратиться к вам за советом – не отказывайте. В вопросах здоровья обратите внимание на режим сна. Личные дела потребуют больше терпения, чем обычно.

♎️Весы (24 сентября — 23 октября)

Завтра вам важно четко определить границы — как в работе, так и в личных отношениях. Кто-то может попытаться переложить на вас свои обязанности. Финансовые операции лучше производить только после повторной проверки деталей. День подходит для коротких поездок или встреч. Вечером возможен приятный диалог, снимающий давнее напряжение.

♏️Скорпион (24 октября — 22 ноября)

12 февраля может принести вам ситуацию, где придется проявить выдержку. Не реагируйте эмоционально на провокации – это сыграет вам на руку. В работе возможны новые перспективы, но они нуждаются в дополнительных усилиях. Денежные вопросы потребуют осторожности. В отношениях лучше говорить прямо, без намеков.

♐️Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

В этот четверг следует сосредоточиться на конкретных целях, а не распыляться. День благоприятен для обучения или поиска новой информации. В общении с руководством или партнерами будьте лаконичны. Финансовая дисциплина поможет избежать излишних затрат. Вечером возможно неожиданное приглашение.

♑️Козерог (23 декабря — 20 января)

В этот день вы сможете продвинуться в вопросах, долго стоящих на месте. Важно не сомневаться в собственных решениях. Рабочие контакты могут принести новые возможности – будьте открыты к диалогу. В финансах возможны стабильные поступления или подтверждения договоренностей. День завершится более спокойно, чем начнется.

♒️Водолей (21 января — 19 февраля)

Завтра вам придется быстро адаптироваться к изменениям в планах. Не стоит сопротивляться обстоятельствам — гибкость предпочтет. День подходит для обсуждения новых проектов или идей. В финансовых вопросах лучше избегать риска. Вечером уделите внимание семье или близким.

♓️Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рабочие дела потребуют четкости и концентрации. Возможен разговор, который поможет вам лучше понять позицию другого человека. Финансовые решения должны быть взвешенными. Вечер подходит для восстановления сил и спокойной планировки следующих шагов.