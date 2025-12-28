Зеленський прибув до США на зустріч із Трампом: її несподівано перенесли

Ця розмова має стати підтвердженням прогресу у переговорах між сторонами

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Сполучених Штатів Америки розмови з Дональдом Трампом. Відомо, що їхню зустріч перенесли за часом.

Що потрібно знати:

Український лідер приземлився у Флориді в ніч проти 28 грудня

Спочатку переговори планувалися на 22:00 (по Києву), проте їх перенесли

Зустріч із Дональдом Трампом відбудеться у публічному форматі

Як повідомило видання "Суспільне", глава держави приземлився у Флориді вночі 28 грудня (за київським часом). Сам президент раніше казав, що зустріч із Трампом відбудеться у публічному форматі.

Спочатку повідомлялося, що зустріч залпнайована на 22:00 (за київським часом). Однак пізніше стало відомо, що переговори трохи змістили — тепер вони почнуться на дві години раніше — о 20:00.

Згідно з новим розкладом, Трамп візьме участь у двосторонній зустрічі із Зеленським о 13:00 за місцевим часом. У чому причина змін не повідомляється.

Про що Трамп та Зеленський будуть говорити

Раніше глава держави говорив, що ця зустріч потрібна буде для того, щоб доопрацювати мирний план з 20 пунктів максимально.

"Багато може зважитися до Нового року", — говорив Зеленський.

Щодо чутливих питань, Зеленський зазначав, що вони обговорюватимуть із Трампмом і Донбас, і Запорізьку станцію та інші питання. Сюди ж і досить чутливе питання щодо армії, оскільки росіяни висловили обурення — їх влаштовує чисельність армії 800 тисяч жителів.

Київ уже передав Вашингтону докладний пакет пропозицій, що включає мирний план із 20 пунктів. Він передбачає гарантії безпеки для України, економічні домовленості зі США та ЄС, а також гуманітарні кроки, зокрема, обмін полоненими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо мирного плану, запевнив, що Україна готова до завершення війни, але є ще питання, які потрібно вирішувати.