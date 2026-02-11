Дата перевода часов в Украине изменилась: когда мы перейдем на летнее время в 2026 году

Стрелки часов будут показывать на час больше

Перевод часов в Украине традиционно происходит дважды в год — осенью (на зимнее время) и весной (на летнее время). Эта процедура уже много лет является предметом активных дискуссий среди политиков, медиков и рядовых граждан.

"Телеграф" расскажет подробнее, когда в марте 2026 года переведут часы на летнее время. Отметим, что летом 2024 года Верховная Рада шагнула к отмене этой традиции, приняв закон об оставлении в Украине единого киевского (зимнего) времени, но ситуация остается неопределенной.

Основной причиной задержки стало то, что законопроект так и не получил подписи Президента Владимира Зеленского, хотя парламентарии аргументировали свое решение заботой о здоровье граждан и экономической целесообразностью.

На сегодняшний день вопрос исчисления времени в Украине продолжает регулироваться действующим постановлением Кабинета Министров. Согласно этому документу, переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта.

Часовые пояса в Украине — как они работают

Около 85% территории Украины расположены во втором часовом поясе, соответствующем зимнему времени. В то же время:

часть Закарпатья относится к первому часовому поясу;

Луганская и Донецкая области, а также восточные районы Харьковской и Запорожской областей – в третье.

Поэтому в самых западных и восточных регионах страны фактическая разница с астрономическим временем может превышать один час.

Таким образом, если закон об отмене перевода часов не будет подписан в ближайшее время, украинцы в 2026 году снова перейдут на летнее время по привычной схеме.

Западная часть и восточная часть. Фото — созданное ИИ для "Телеграфа"

Когда переведут часы на летнее время

В 2026 году украинцы должны перевести стрелки часов на один час вперед в ночь на 29 марта в 3:00.

По действующему графику, после мартовского перехода на летнее время Украина снова вернется на зимнее время 25 октября 2026 года.

Обратите внимание, что большинство современных гаджетов – смартфоны, планшеты и компьютеры – сделают это автоматически. А вот владельцам механических часов придется настраивать время своими руками.

Стоит добавить, что Украина не единственная страна, которая переводит часы. Раньше мы уже рассказывали, какие страны мира переводят часы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто и когда решил, что надо переводить часы и зачем это нужно.