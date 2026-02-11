Практично, красиво, недорого: что купить в "Авроре" до 330 грн на День влюбленных

Идеи для любимых на любой вкус

Ко Дню святого Валентина украинцы активно ищут подарки для любимых. В сети магазинов "Аврора" можно найти бюджетные и практичные варианты подарков как для женщин, так и для мужчин.

Все эти товары продаются со скидками, что позволяет подобрать подарок к празднику без значительных затрат. На что стоит обратить внимание, написал "Телеграф".

Среди подарков для нее можно обратить внимание на плойку для волос с керамическим покрытием. Такой аксессуар поможет создавать прически дома и станет полезным в ежедневном уходе за волосами. Также хорошим вариантом может стать текстильная косметичка на молнии. Она подойдет для хранения косметики и мелких вещей, а компактный размер позволяет брать ее в путешествия.

Идеи подарков до 330 гривен. Фото: Телеграф

Для мужчин в магазине предлагают практичные подарки для повседневного использования. В частности, автомобильный аккумуляторный пылесос поможет поддерживать чистоту в салоне авто и не только. Еще одним вариантом может быть мужской кошелек из искусственной кожи. Такой аксессуар остается универсальным подарком.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где сейчас можно с большой скидкой купить главные конфеты Дня влюбленных.