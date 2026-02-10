Олимпийские игры-2026: расписание и результаты, все медалисты 11 февраля

На Играх стартуют лыжники-двоеборцы

В среду, 11 февраля на Олимпийских играх в Италии состоится пятый игровой день. Спортсмены разыграют между собой 8 комплектов наград.

Что нужно знать

В 5-й игровой день на Олимпиаде разыграют 8 комплектов наград

11 февраля медальные соревнования на Играх начнут горнолыжники, а завершат — представители санного спорта

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты всех медальных соревнований на Олимпиаде-2026 11 февраля. В этот день спортсмены будут сражаться за награды в горнолыжном спорте, фристайле, лыжном двоеборье, санном спорте, биатлоне, конькобежном спорте и фигурном катании. Следить за выступлениями украинцев в этот день можно в статье "Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 11 февраля".

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпийских играх в Италии 11 февраля (обновляется)

12:30. Горные лыжи. Мужчины. Супергигант

14:45. Лыжное двоеборье. Гонка на 10 км

15:15. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка (15 км)

15:15. Фристайл. Женщины. Могул

19:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м

19:53. Санный спорт. Женщины. Двойки

20:30. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольная программа

20:44. Санный спорт. Мужчины. Двойки

Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.