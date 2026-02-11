За уши не оттянешь: витаминный салат по-корейски, пока овощи стоят копейки в "АТБ"

Знаете, что сейчас овощи в "АТБ" стоят буквально копейки? Есть смысл воспользоваться моментом и приготовить для семьи вкусное и полезное блюдо из капусты и свеклы. Речь идет о салате по-корейски.

Хрустящая пикантная капуста в сочном рассоле вместе с яркой свеклой — такое блюдо мгновенно оказывается в центре внимания, поневоле вызывая прилив слюноотделения. Маринованный салат по-корейски не только удовлетворит самые важные потребности в витаминах, но и успешно справится с миссией в качестве закуски на праздничном столе, ведь скоро День святого Валентина.

Кстати: к празднику можно вырезать свекольные дольки в виде сердечек. Это будет выглядеть и актуально, и привлекательно.

Ингредиенты:

капуста 1 кг;

2 свеклы;

2-2.5 ч. л. соли;

4 средних зубчика чеснока;

70 мл растительного масла;

2 ст. ложки сахара;

кориандр жареный молотый 1.5 ч. л.;

красный перец 0.5 ч. л.;

уксусная кислота 70% — 1.5 ч. л. (или 4 столовые ложки уксуса 9%).

Цены на капусту и буряк в 2026 году так и подмывают попробовать из них новые блюда

Итак, берем капусту около килограмма весом, разрезаем ее на крупные дольки-кусочки. Добавляем измельченную свеклу и соль, после чего тщательно перемешиваем, стимулируя появление сока. Оставляем капусту на 30-40 минут отдыхать, иногда перемешивая. Затем в смесь добавляем сахар, перемешиваем. Сверху посередине выкладываем кориандр, выдавленный чеснок и красный перец чили.

Отдельно нагреваем в сотейнике растительное масло, доводим до кипения и заливаем чеснок и красный перец. Это позволяет в разы усилить ароматику блюда, одновременно снизив жгучесть перца.

Далее перемешиваем, слегка трамбуем и прикрываем тарелкой. Сверху ставим небольшой груз и отправляем все в холодильник либо в холодное место. Через сутки можно пробовать, но чем дольше стоит такая капуста, тем она становится вкуснее .

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, как приготовить вкуснейший пирог с капустой, который понравится и мужчинам, и детям.