Выборы разрушат государство? Чего ждать от России, если Украина решится на них

Основная сложность не в обстрелах или Конституции

Вопрос президентских выборов в Украине сейчас стоит достаточно остро, но действительно ли их можно провести уже весной. Ответ на это "Телеграфу" дал политолог Тарас Завгородний.

Что нужно знать:

Даже в мирное время выборы – это сложный процесс

Президент Зеленский готов к выборам, но имеет одно условие

Требования Трампа переизбрать президента в Украине могут подорвать государственность нашей страны

По словам Завгороднего, во время военного положения адекватно провести президентские выборы невозможно. Даже если откинуть Конституцию, запрещающую какие-либо выборы во время военного положения, остается немало вопросов.

Ведь государство должно обеспечить возможность для всех украинцев голосовать. При этом участки должны быть безопасными, особенно на случай ракетных атак. Однако самое главное, по мнению политолога, то, что выборы дадут возможность россиянам вмешаться в этот процесс.

"Нас будут ждать сбои реестров, хакерские атаки, вбросы в общество и тому подобное", — говорит Завгородний.

Он подчеркивает, что выборы даже в мирное время нуждаются в большом объеме работы, подготовке участков и т.д. А сейчас это практически невозможно. Ведь президентские выборы должны соответствовать существующим стандартам, быть честными и безопасными в новых реалиях.

Завгородний добавляет, что здесь очень хорошо всегда отвечает президент Владимир Зеленский, который говорит, что готов к выборам, но имеет одно требование. Пусть США, которые так настаивают на этом, обеспечат украинцам безопасность, защитят систему от российских атак и т.д.

"Я категорически против выборов сейчас. Почему? Потому что я считаю, что это могут быть последними выборами в истории нашего государства и в истории нашей нации. Так как это способ начать беспорядки в нашем государстве", — говорит эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что названо еще одно препятствие для выборов в Украине, речь не об обстрелах.