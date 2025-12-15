Многодневное голосование и выборы через 60 дней? Что говорят депутаты о планах Банковой

Решение может быть простым политическим шагом

На Банковой на прошлой неделе состоялась рабочая встреча, посвященная возможности проведения выборов в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. По их данным, на встрече начали подготовку законопроекта, который должен урегулировать вопросы организации избирательного процесса в условиях военного положения, в частности с учетом рисков безопасности.

"Телеграф" спросил у народных депутатов, известно ли им о подготовке такого законопроекта, как они оценивают идею возможных выборов в сжатые сроки и считают ли реалистичным проведение голосования в условиях военного положения.

Среди возможных новаций, которые, по данным РБК-Украина, обсуждаются, — введение многодневного голосования, а также проведение выборов в сжатые сроки. Как отмечают собеседники издания, рассматривается вариант уложиться в 60 дней, что соответствует процедуре досрочных президентских выборов.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев заявил "Телеграфу", что во фракции не были проинформированы о таких наработках.

Сами в шоке. Будем требовать на согласительном совете предоставить информацию об этом. А приказывать Зеленский может своему Офису, а не парламенту Владимир Арьев

Владимир Арьев / Facebook-страница

Во фракции "Слуга народа" также не подтверждают наличие подробной информации относительно законопроекта. Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от "Слуг" Александр Мережко отметил, что не слышал о конкретных наработках.

"Ничего об этом не слышал. Я довольно скептически отношусь к этой идее. Все зависит от того, будет ли решен вопрос безопасности во время выборов", — сказал он.

По его словам, даже в случае принятия соответствующего закона речь идет скорее о политическом сигнале, а не о немедленной подготовке к выборам.

Возможно, такой закон и будет принят, но скорее как политический шаг. То есть чтобы показать Трампу: да, смотрите, у нас есть даже закон о проведении выборов, но сейчас мяч на вашей стороне — обеспечивайте безопасность выборов, то есть гарантируйте прекращение огня, заставьте Путина к этому Александр Мережко

Александр Мережко / Facebook-страница

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что вопрос президентских выборов в Украине сейчас стоит достаточно остро, однако остается открытым, возможно ли провести их уже весной. Ответ на этот вопрос дал политолог Тарас Загородний.