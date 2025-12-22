Укр

"Если партнерам для мира нужны выборы, то…" В Раде прокомментировали подготовку к их проведению

Автор
Вадим Михальченко ,
Дата публикации
Автор
Александр Федиенко Новость обновлена 22 декабря 2025, 19:18
Александр Федиенко.

Верховная Рада взялась за вопрос о возможных выборах в Украине

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардепы создают рабочую группу по наработке решений о проведении выборов в Украине. В ее состав будут приглашены представители оппозиции, СМИ и общественных организаций.

Не все народные депутаты знают о создании рабочей группы по выборам. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал народный депутат Украины, представитель фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Юридические аспекты вопроса

Как отметил народный депутат, о создании такой рабочей группы он не знал. И в его профильном комитете этот вопрос тоже не обсуждался.

"Да, давайте я начну с того, что я не являюсь участником этой группы, раз. Ну, то есть, что там это сказал сегодня Давид Арахамия, что создается такая группа на базе соответствующего профильного комитета. И это не комитет национальной безопасности и разведки, это там высший комитет", — сказал Федиенко.

Александр Федиенко
Александр Федиенко

Он отметил, что выражает исключительно личную позицию. Так, по его словам, главной проблемой является юридический аспект проведения выборов во время военного положения.

"Во-первых, как это проводить, учитывая то, что мы имеем в Конституции, которая четко все определяет, предусматривает. А во-вторых, насколько я помню, все фракции в свое время в парламенте подписали соответствующее коммюнике, назовем так, меморандум, что во время войны, военного положения никаких выборов не может происходить", — напомнил Федиенко.

Он отметил, что для обсуждения этого вопроса никто из его коллег не собирался. Нардеп также указал, что в его обязанности не входит наработка подобных документов.

"Я так понимаю, если партнерам для того, чтобы обеспечить мир в Украине нужные выборы, то нужно продумать механизм, как все-таки действительно провести, но при условии, что действительно партнеры пообещают дать нам гарантии мира", — подчеркнул Федиенко.

Александр Федиенко
Александр Федиенко

Он заверил, что ни он, ни его коллеги не держатся за кресла. У них также есть моральная и физическая усталость за эти годы, однако, как этот вопрос решить юридически, ответа у нардепа нет.

"О новости по выборам, подготовке к написанию этого документа, я узнал сегодня из открытых источников информации. На Комитете по безопасности обороны и развития этот вопрос не обсуждался", — добавил Федиенко.

Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины

Следует добавить, что еще один представитель фракции "Слуга народа" подтвердил "Телеграфу", что рабочая группа создается на базе профильного комитета. Также будут приглашены представители оппозиционных фракций в равном количестве.

Что говорят в оппозиции

Представители парламентской оппозиции заявили, что тоже ничего не знают об этой инициативе. Однако отметили, что представители партии власти по поводу формирования рабочей группы к ним "еще не обращались, но обещали".

Что написал Арахамия

Глава самой крупной фракции в парламенте Давид Арахамия отметил, что в Верховной Раде формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов Президента Украины во время военного положения.

"Обсуждение будет проходить совместно с представителями профильного Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства с привлечением представителей всех фракций и групп парламента, ЦИК, а также общественных организаций, занимающихся вопросами выборов", — написал Арахамия.

Он добавил, что о дате и времени заседания будет сообщено позже. Также будут приглашены представители СМИ.

Давид Арохамия
Давид Арохамия

Ранее Телеграф рассказывал, сколько могут стоить выборы президента в Украине.

