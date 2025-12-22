"Если партнерам для мира нужны выборы, то…" В Раде прокомментировали подготовку к их проведению

Верховная Рада взялась за вопрос о возможных выборах в Украине

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардепы создают рабочую группу по наработке решений о проведении выборов в Украине. В ее состав будут приглашены представители оппозиции, СМИ и общественных организаций.

Не все народные депутаты знают о создании рабочей группы по выборам. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал народный депутат Украины, представитель фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Юридические аспекты вопроса

Как отметил народный депутат, о создании такой рабочей группы он не знал. И в его профильном комитете этот вопрос тоже не обсуждался.

"Да, давайте я начну с того, что я не являюсь участником этой группы, раз. Ну, то есть, что там это сказал сегодня Давид Арахамия, что создается такая группа на базе соответствующего профильного комитета. И это не комитет национальной безопасности и разведки, это там высший комитет", — сказал Федиенко.

Александр Федиенко

Он отметил, что выражает исключительно личную позицию. Так, по его словам, главной проблемой является юридический аспект проведения выборов во время военного положения.

"Во-первых, как это проводить, учитывая то, что мы имеем в Конституции, которая четко все определяет, предусматривает. А во-вторых, насколько я помню, все фракции в свое время в парламенте подписали соответствующее коммюнике, назовем так, меморандум, что во время войны, военного положения никаких выборов не может происходить", — напомнил Федиенко.

Он отметил, что для обсуждения этого вопроса никто из его коллег не собирался. Нардеп также указал, что в его обязанности не входит наработка подобных документов.

"Я так понимаю, если партнерам для того, чтобы обеспечить мир в Украине нужные выборы, то нужно продумать механизм, как все-таки действительно провести, но при условии, что действительно партнеры пообещают дать нам гарантии мира", — подчеркнул Федиенко.

Александр Федиенко

Он заверил, что ни он, ни его коллеги не держатся за кресла. У них также есть моральная и физическая усталость за эти годы, однако, как этот вопрос решить юридически, ответа у нардепа нет.

"О новости по выборам, подготовке к написанию этого документа, я узнал сегодня из открытых источников информации. На Комитете по безопасности обороны и развития этот вопрос не обсуждался", — добавил Федиенко.

Верховная Рада Украины

Следует добавить, что еще один представитель фракции "Слуга народа" подтвердил "Телеграфу", что рабочая группа создается на базе профильного комитета. Также будут приглашены представители оппозиционных фракций в равном количестве.

Что говорят в оппозиции

Представители парламентской оппозиции заявили, что тоже ничего не знают об этой инициативе. Однако отметили, что представители партии власти по поводу формирования рабочей группы к ним "еще не обращались, но обещали".

Что написал Арахамия

Глава самой крупной фракции в парламенте Давид Арахамия отметил, что в Верховной Раде формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов Президента Украины во время военного положения.

"Обсуждение будет проходить совместно с представителями профильного Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства с привлечением представителей всех фракций и групп парламента, ЦИК, а также общественных организаций, занимающихся вопросами выборов", — написал Арахамия.

Он добавил, что о дате и времени заседания будет сообщено позже. Также будут приглашены представители СМИ.

Давид Арохамия

Ранее Телеграф рассказывал, сколько могут стоить выборы президента в Украине.