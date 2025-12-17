Зеленский пойдет за Ермаком: Коломойский на суде высказался о выборах и мирном договоре

Нардеп спросил бизнесмена о выборах и мирном соглашении после заседания суда — тот дал однозначные ответы

Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на следующие президентские выборы, а Россия не подпишет мирное соглашение, которое сейчас Украина разрабатывает совместно с США.

Об этом заявил бизнесмен Игорь Коломойский после заседания суда 17 декабря, сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

Депутат спросил у Коломойского, есть ли у Зеленского шансы на выборах, на что тот ответил: "Я думаю, он на них не пойдет. Если он не ставит начальника администрации, значит решил пойти вместе с Ермаком".

Также в разговоре бизнесмен выразил мнение, что Россия не согласится подписать мирный договор, который сейчас Украина разрабатывает совместно с США.

"Им не выгодно. Они хотят всю Украину", — отметил Коломойский.

Напомним, что Коломойский был бизнес-партнером Зеленского до его прихода на пост президента Украины, и долгое время было мнение, что именно олигарх помог ему прийти к власти.

В сентябре 2023 года Коломойский получил подозрение в мошенничестве и завладении средствами ПриватБанка, его активы были арестованы. Позже также объявили подозрение в заказном убийстве адвоката, отказавшегося с ним сотрудничать.

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак имел большое влияние на президента Украины, его даже называли "вторым человеком в государстве". В конце ноября у Ермака провели обыски в рамках расследования коррупционного дела, после чего тот написал заявление об отставке и был уволен президентом.

Как сообщал "Телеграф", на должность нового главы Офиса президента рассматривают сразу несколько кандидатов, однако ни один из них еще не избран.