Выборы президента могут пройти онлайн? Что думает Зеленский

В раде этот вопрос обсуждался

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на важные вопросы насчет выборов в стране. По его словам, наработок по закону про выборы пока нет, но он передал все сигналы по этому поводу. Обсуждаются также и выборы в формате онлайн.

Что нужно знать:

В Украине обсуждаются только президентские выборы, не парламентские и не местные

Онлайн-голосование (в том числе через "Дію") обсуждается, но согласия в парламенте пока нет

Поездка Зеленского в Купянск усилила позиции Украины в переговорах с США и ЕС

Об этом глава государства сказал журналистам "Новини.Live". Зеленский отметил, что сейчас в Украине не рассматривают выборы в Раду, а исключительно президентские.

Соединенные штаты Америки делали запрос на президентские выборы и я сказал, что буду готов к таким выборам. Выборы в Верховную Раду и местные выборы мы не рассматривали сказал Зеленский.

Также он ответил на вопрос насчет голосования через "Дію" или другие электронные способы для украинцев за границей.

Я всегда поддерживал и поднимал вопрос, еще с начала ковида, насчет законодательных изменений, чтобы люди могли голосовать онлайн. Но пока консенсуса с парламентариями мы не нашли пояснил президент.

Помимо темы выборов Зеленский рассказал о том, что его поездка в Купянск и обращение из этого города, очень повлияло и на американцев и европейцев.

Все это высоко оценили — и наших воинов, что они держат Купянск. И то, то я там был лично — это поставило точку, то Путин снова врет об оккупированных новых территориях. Это повлияло на мои разговоры с американцами. Это повлияло очень сильно на разговоры с европейцами. Также очень важно, то я хотел в такой день наградить наших военных добавил глава государства.

