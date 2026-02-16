Одна из богатейших жен руссийских политиков. Как выглядит избранница переговорщика Мединского

Женщину называют одной из самых богатых жен российских политиков

Владимир Мединский — российский политик с украинскими корнями и помощник Путина, который получил широкую известность как переговорщик после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году. Свою личную жизнь он не афиширует, однако известно, что его жену называют одной из самых богатых жен российских политиков.

Что стоит знать:

Марина Мединская владеет бизнесом в сфере коммерческой недвижимости в Москве

Её официальные доходы в декларациях часто превышают заработок супруга

Несмотря на политический статус мужа, она предпочитает отдыхать в Европе

"Телеграф" рассказывает, что известно о Марине Мединской, чем она занимается и как выглядит.

Владимир и Марина Мединские. Фото: открытые источники

Марина Мединская — что о ней известно?

Марина Никитина взяла фамилию мужа и стала Мединской после замужества. Она неоднократно попадала в списки самых богатых жен российских чиновников. Сейчас ей примерно 44-45 лет, точной информации о дате и месте рождения в сети нет.

Известно, что Мединская занимается коммерческой недвижимостью. Она продает, сдает в аренду и управляет нежилыми помещениями в Москве. По данным реестров юридических лиц, жена чиновника зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и является учредителем ряда компаний.

Владимир и Марина Мединские. Фото: открытые источники

Примечательно, что в декларациях Мединского за прошлые годы доходы его жены Марины существенно превышают его собственные. Семья якобы на протяжении многих лет инвестировала в недвижимость, в том числе с привлечением одолженных средств и кредитов.

Пара воспитывает четверых детей: двух дочек и двух сыновей. Младший сын родился в 2017 году. Дети, по имеющимся данным, учатся в Москве.

Владимир и Марина Мединские. Фото: открытые источники

Как и многие другие жены и любовницы российских политиков, Мединская ненавидит Запад, но любит отдыхать в странах Европы. Так, в 2023 году жена политика и его в то время 17-летняя дочь уехали отдыхать в Канны. К слову, дочь Мединского также любит путешествовать по Европе и в своих соцсетях признавалась в любви Италии.

Марина Мединская с дочерью на отдыхе в Каннах. Фото: открытые источники

Владимир и Марина Мединские. Фото: открытые источники

