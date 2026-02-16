До 50% скидки на сладости в "АТБ": на каких популярных брендах можно сэкономить более 160 грн

Можно купить 8 разных продуктов

В сети супермаркетов "АТБ" продолжается приятная акция на сладости. На популярные шоколадные изделия действуют скидки до 50%.

На каких популярных брендах можно значительно сэкономить, написал "Телеграф". Среди них есть Milka и Roshen.

Что можно купить на 50% дешевле

Среди самых выгодных предложений – Milka: молочный шоколад с начинкой со вкусом карамели, арахиса и воздушного риса, шоколад с ванильной начинкой и печеньем Oreo, а также Nussin с ореховой пастой и измельченным фундуком – все по 129,90 гривны вместо 260,50 гривен. Можно сэкономить 130,6 гривен.

Не менее интересные предложения на конфеты Roshen: 176 г "Киев Вечерний" и 194 г Chocolateria со вкусом шоколада и пралине — скидка 45%. Цена всего 195,90 гривны вместо 360,90 гривен. Экономия в 165 гривен.

Для любителей сладких перекусов действует 35% на Nesquik молочный с начинкой за 48,90 гривны вместо 75,50 гривны, а также на два вида Kitkat — 63,90 гривны вместо 98,50 гривны.

Скидки в пределах 35-50% будут действовать до 17 февраля.

Скидки на сладости в "АТБ". Фото: скриншот из магазина

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" действуют 40% скидки и на другие популярные товары и продукты.