Эта загадочная башня стоит в Киеве посреди Днепра: зачем она нужна и как ее найти (фото)

Удивительное бетонное сооружение

В Киеве посреди Днепра, недалеко от Южного моста и Осокорков, расположен необычный объект – круглая железобетонная башня, выступающая из воды на несколько метров. Ее настоящее предназначение известно только единицам, поэтому сооружение часто ошибочно называют огневой точкой времен Второй мировой войны, входом в сталинские тоннели или старинным фортом. Однако все эти теории ошибочны, поскольку на самом деле посреди реки стоит девиационная башня, предназначенная для настройки навигационных приборов.

"Телеграф" расскажет о подлинном назначении этого объекта, истории его строительства и месте, где он сейчас расположен.

История строительства девиационной башни в Киеве

Девиационная башня – это специальный объект, с помощью которого экипажи судов сверяют свои компасы. Это сооружение появилось на Днепре в 1983 году и первоначально было построено на месте, где сейчас проходит Южный мост.

Во время строительства моста башню пришлось перенести чуть южнее вниз по течению реки. Только процедура переноса этой конструкции обошлась в два миллиона советских рублей, что в то время было огромной суммой и подтверждало государственную важность объекта.

Девиационная башня в столице

Башня имеет цилиндрическую форму, на ее стенах закреплены металлические тросы и лестница, а верхушку венчает техническая конструкция из металла. Основная часть сооружения выполнена из монолитного бетона, что критически важно для точности его работы и минимизации магнитных помех.

Зачем нужна девиационная башня

Девиационная башня, которую также называют палом, служит местом для профессиональной настройки корабельных компасов. Каждое судно обязано ежегодно устранять погрешности в работе своего магнитного компаса, ведь Киев расположен на стыке двух больших водохранилищ, где любая навигационная ошибка может привести к трагическим последствиям.

Для чего нужна деавиационная башня в водах Днепра

Даже корабли, оснащенные современной электроникой, должны проходить эту процедуру, поскольку техника может выйти из строя, а классический магнитный компас остается самым надежным дублирующим прибором. По ряду физических причин компасы с течением времени сбиваются, поэтому их необходимо периодически настраивать, устраняя магнитную девиацию.

Назначение девиационной башни

Согласно действующему регламенту, каждый корабль должен раз в год пройти проверку на девиационной башне и получить соответствующую справку, дающую законное право на эксплуатацию судна.

Как происходит настройка компаса судна возле девиационной башни

Процесс настройки выглядит следующим образом: с помощью специального оборудования специалист-девиатор сравнивает текущие показания судового компаса с точными координатами башни и корректирует прибор при обнаружении отклонений.

После завершения работ девиатор выписывает официальную справку и заверяет ее печатью, без которой кораблю строго-настрого запрещено выходить в плавание.

Главное предназначение девиационной башни

На сегодняшний день в Киеве работает только один такой специалист, а по всей Украине профессиональных девиаторов осталось не более десяти человек.

Где находится девиационная башня в Киеве

Как найти девиационную башню в Киеве

Объект расположен непосредственно посреди Днепра между жилым массивом Осокорки и Жуковым островом. Увидеть башню можно с берега, ориентируясь на улицу Набережно-Корчеватскую, 90 на правом берегу или на улицу Садовую, 86 на левом берегу.

Карта, где находится девиационная башня

Также к сооружению можно подплыть на частной лодке, чтобы рассмотреть ее конструкцию вблизи.

