Одна з найбагатших дружин російських політиків. Як виглядає обраниця переговорника Мединського

Володимир Мединський — російський політик з українським корінням та помічник Путіна, який здобув широку популярність як переговорник після початку повномасштабної війни в Україні 2022 року. Своє особисте життя він не афішує, проте відомо, що його дружину називають однією з найбагатших дружин російських політиків.

Марина Мединська — що про неї відомо?

Марина Нікітіна взяла прізвище чоловіка і стала Мединською після заміжжя. Вона неодноразово потрапляла до списків найбагатших дружин російських чиновників. Зараз їй приблизно 44-45 років, але точної інформації про дату та місце її народження в мережі немає.

Відомо, що Мединська займається комерційною нерухомістю. Вона продає, здає в оренду та керує нежитловими приміщеннями у Москві. За даними юридичних реєстрів, дружина чиновника зареєстрована як приватний підприємець і є засновницею низки компаній.

Примітно, що у деклараціях Мединського за минулі роки доходи його дружини Марини суттєво перевищують його власні. Сім’я нібито протягом багатьох років інвестувала у нерухомість, у тому числі із залученням позичених коштів та кредитів.

Пара виховує чотирьох дітей: двох доньок та двох синів. Молодший син народився у 2017 році. Діти, за наявними даними, навчаються у Москві.

Як і багато інших дружин та коханок російських політиків, Мединська ненавидить Захід, але любить відпочивати у країнах Європи. Так, у 2023 році дружина політика та його на той час 17-річна донька поїхали відпочивати в Канни. Дочка Мединського також любить подорожувати Європою і у своїх соцмережах зізнавалась в любові до Італії.

