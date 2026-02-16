Называл Путина психопатом: чем был известен умерший психиатр Глузман (фото)

Психиатр отбывал наказание в одной камере с Василием Стусом в советском концлагере

Сегодня, 16 февраля 2026 года, ушел из жизни президент Ассоциации психиатров Украины — Семен Глузман. Ему было 79 лет. Он не только был выдающимся врачом-психиатром, но и политзаключенным, диссидентом и символом борьбы против системы.

Семен Фишелевич Глузман родился в Киеве в 1946 году и посвятил жизнь психиатрии и защите прав человека. Он был бывшим политзаключенным-диссидентом именно потому, что не боялся называть вещи своими именами. О его смерти сообщила Леся Харченко на своей странице в facebook.

Семен Глузман. Фото: Украинская правда

В 1971 году Глузман отважился выступить против злоупотребления психиатрией в СССР. Он написал независимую экспертизу о невиновности генерала Петра Григоренко, который был репрессирован и ложно объявлен "больным" из-за своей правозащитной позиции. Именно за это КГБ и осудил Семена Фишевича. Он провел 7 лет в лагерях и еще 3 года в ссылке. Кстати, психиатр рассказывал, что сидел в одной камере с Василием Стусом.

Дело в том, что людей, критически мысливших или выступавших против режима СССР, отправляли в психбольницы под предлогом "психических расстройств". Глузман был одним из первых, кто заявил, что это просто метод наказания за отказ подчиняться системе. Он просто показал документ, что генерал Григоренко был ментально здоров, но репрессирован по своим убеждениям — его самого объявили "неправильным" и посадили в лагерь.

После возвращения он не испугался и продолжил свою деятельность – выступал против возвращения советских практик в медицине, критиковал закрытость системы. Он всегда подчеркивал, что психиатрия не может являться инструментом государства против гражданина. Он читал лекции, участвовал в международных конференциях, получал профессиональные награды за защиту прав человека в медицине. Затем стал основателем Украинской психиатрической ассоциации и Американо-украинского бюро защиты прав человека.

Семен Глузман. Фото: facebook

Глузман называл Путина психопатом

В одном из интервью Глузман назвал президента России Владимира Путина тяжелым психопатом и садистом, без сожаления уничтожающим чужие жизни и нравственность. Также Семен Фишельевич называл Дональда Трампа "глубоко аморальным", но психически здоровым человеком, который имеет большие возможности, но разрушен вседозволенностью.

