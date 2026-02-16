"Коломойский и Тимати в одном флаконе": в сети высмеяли новую внешность Монатика

Артист удивил "новым" лицом

Дмитрий Монатик — известный украинский исполнитель, жена которого всегда рядом, но живет в его тени. Недавно артист дал концерт, после которого его начали высмеивать в соцсетях. Пользователи обескуражены новой внешностью артиста и говорят, что он стал похож на олигарха Коломойского.

На новых фото Монатик появился на сцене в странном костюме, который делает его фигуру едва ли не квадратной и сильно полнит. Кроме того, пользователи обратили внимание на новую прическу, густую бороду и "опухшее" лицо Дмитрия. Некоторые предполагают, что на лице артиста последствия уколов ботокса.

Вот как изменился Монатик. Фото: instamaniia

В комментариях к фото и видео с Монатиком люди пишут:

Был Монатик, стал квадратик.

Его тело – его дело.

Дима Коломойский.

Коломойский и Тимати в одном флаконе.

Состарившийся человек. Бывает, что здесь такого?

Тю, набрав немножко, мы все не молодеем, что.

Еще на Понамарева похож

Но это не он, ну не может человек так измениться.

Жесть. Это Монатик? У него что – год за 7?

Комментарии под новыми фото Монатика

