"Коломойский и Тимати в одном флаконе": в сети высмеяли новую внешность Монатика

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Автор
Дмитрий Монатик удивил переменами во внешности Новость обновлена 16 февраля 2026, 13:31
Дмитрий Монатик удивил переменами во внешности. Фото https://life.stopcor.org/

Артист удивил "новым" лицом

Дмитрий Монатик — известный украинский исполнитель, жена которого всегда рядом, но живет в его тени. Недавно артист дал концерт, после которого его начали высмеивать в соцсетях. Пользователи обескуражены новой внешностью артиста и говорят, что он стал похож на олигарха Коломойского.

На новых фото Монатик появился на сцене в странном костюме, который делает его фигуру едва ли не квадратной и сильно полнит. Кроме того, пользователи обратили внимание на новую прическу, густую бороду и "опухшее" лицо Дмитрия. Некоторые предполагают, что на лице артиста последствия уколов ботокса.

Монатик фото
Вот как изменился Монатик. Фото: instamaniia

В комментариях к фото и видео с Монатиком люди пишут:

  • Был Монатик, стал квадратик.
  • Его тело – его дело.
  • Дима Коломойский.
  • Коломойский и Тимати в одном флаконе.
  • Состарившийся человек. Бывает, что здесь такого?
  • Тю, набрав немножко, мы все не молодеем, что.
  • Еще на Понамарева похож
  • Но это не он, ну не может человек так измениться.
  • Жесть. Это Монатик? У него что – год за 7?
Монатик фото
Комментарии под новыми фото Монатика

#Дмитрий Монатик #Хейтеры #новая внешность