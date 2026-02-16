"Коломойский и Тимати в одном флаконе": в сети высмеяли новую внешность Монатика
Артист удивил "новым" лицом
Дмитрий Монатик — известный украинский исполнитель, жена которого всегда рядом, но живет в его тени. Недавно артист дал концерт, после которого его начали высмеивать в соцсетях. Пользователи обескуражены новой внешностью артиста и говорят, что он стал похож на олигарха Коломойского.
На новых фото Монатик появился на сцене в странном костюме, который делает его фигуру едва ли не квадратной и сильно полнит. Кроме того, пользователи обратили внимание на новую прическу, густую бороду и "опухшее" лицо Дмитрия. Некоторые предполагают, что на лице артиста последствия уколов ботокса.
В комментариях к фото и видео с Монатиком люди пишут:
- Был Монатик, стал квадратик.
- Его тело – его дело.
- Дима Коломойский.
- Коломойский и Тимати в одном флаконе.
- Состарившийся человек. Бывает, что здесь такого?
- Тю, набрав немножко, мы все не молодеем, что.
- Еще на Понамарева похож
- Но это не он, ну не может человек так измениться.
- Жесть. Это Монатик? У него что – год за 7?
