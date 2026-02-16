Это приносит бедность и ссоры: что нужно выбросить из дома немедленно

Надо разобраться в вопросе и сделать генеральную уборку, тогда не захочется накапливать хлам

Украинские семьи часто хранят в своих домах кучу ненужных вещей: от старых веников и пустых банок до пар обуви, которые уже годами никто не обувает, потому что выбросить их просто "жалко". Однако народные приметы предупреждают: такой хлам может стать источником постоянных неудач, семейных ссор и даже извлекать энергию из хозяев.

Почему нельзя хранить старую обувь

"Телеграф" рассказывает, почему старая обувь считается особым "носителем" человеческой энергетики. Оно обладает способностью накапливать в себе как позитив, так и весь негатив, собранный собственником в течение времени.

Какую опасность оно несет

Согласно народным поверьям, хранение изношенных вещей дома провоцирует:

Застой по делам и жизненную стагнацию;

по делам и жизненную стагнацию; ухудшение атмосферы и отношений в семье;

и отношений в семье; Притягивание отрицательной энергии;

отрицательной энергии; Возникновение препятствий на пути к новым перспективам и возможностям.

Старая обувь. Фото — ШИ

Что делать с изношенными вещами

Если вы наконец решили попрощаться со старыми парами, не стоит просто нести их на помойку – так можно случайно "отдать" свой успех и финансовое благополучие другим. Существует два безопасных варианта: либо сделать обувь полностью непригодной для дальнейшего ношения, либо сжечь ее.

Выбросьте старье из жизни

Известный автор бестселлера "Выкинь хлам из жизни! Искусство уборки, которое изменит вас навсегда" Мари Кондо подчеркивает, что дома должны оставаться только те предметы, которые дарят радость. Она уверена, что очищение пространства помогает привести в порядок не только комнаты, но и собственную судьбу.

Уборка

Кондо рекомендует провести одну масштабную и правильную уборку, которая навсегда лишит вас привычки накапливать хлам. Метод прост: нужно просмотреть каждую вещь в квартире, подержать ее в руках и честно ответить себе:

Действительно ли она мне нужна? Какую роль она играет в моей жизни? Как часто я ее использую? Смогу ли я прожить без нее?

Как уверяет эксперт, после такого радикального очищения дома у человека исчезает любое желание снова загромождать свое пространство лишними вещами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, нужно ли бояться пятницы 13-го.