Не всегда была иконой стиля: как одевалась Елена Зеленская до того, как стала первой леди (фото)

Ранее в гардеробе первой леди был преимущественно комфортный кэжуал-стиль

Елена Зеленская — жена президента Владимира Зеленского и с 2019 года первая леди Украины. Новый статус предполагал и соответствующий гардероб — она стала одеваться более элегантно и сдержанно. Однако когда Зеленская была сценаристкой "Квартала 95", ее стиль был, как у обычной женщины.

"Телеграф" рассказывает, как одевалась Елена Зеленская до того, как стала первой леди Украины.

Елена Зеленская и ее стиль

До "протокольных" костюмов и сдержанных фасонов стиль Елены Зеленской был куда более расслабленным, практичным и комфортным. В ее гардеробе преобладал кэжуал, ее часто можно было увидеть в джинсах и футболках с кроссовками или кедами. А объемные свитера и трикотаж составляли базу для повседневных выходов и работы за кадром.

Елена Зеленская. Фото: открытые источники

Елена Зеленская. Фото: открытые источники

Даже посещая светские мероприятия в качестве супруги популярного комика Владимира Зеленского, Елена редко выбирала вызывающие вечерние или легкие коктейльные платья. Чаще всего она носила брючные костюмы с минимумом аксессуаров или украшений.

Елена Зеленская. Фото: открытые источники

В ее образах всегда присутствовала естественность и простота. Она не делала безупречных укладок "волосок к волоску", которые можно заметить у нее, как у первой леди, сейчас. Зеленская часто носила распущенные волосы с легкой естественной волной или простой хвост. Также она никогда не злоупотребляла косметикой, а ее макияж был направлен на подчеркивание естественной красоты.

Елена Зеленская. Фото: открытые источники

Трансформация стиля Елены Зеленской произошла в 2019 году, когда ее муж стал президентом, а сама она получила статус первой леди. С тех пор ее гардероб стал мощным инструментом культурной дипломатии. Она начала сотрудничать с украинскими дизайнерами перешла на: элегантные костюмы, длину миди, утонченные платья, пастельные и глубокие природные тона. Также в ее образах появились символические украшения и аксессуары — вышивка, броши в виде калины или трезубца, серьги и ожерелья от украинских дизайнеров.

Елена Зеленская. Фото: Getty Images

