Дружит с Поляковой и Гордоном: что известно о Чичваркине, которого осудили в РФ за поддержку Украины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Бизнесмен часто бывал в Киеве и поддерживает Украину
Евгений Чичваркин — известный российский предприниматель и общественный деятель, который с 2008 года живет в Великобритании. На днях стало известно, что его заочно осудили в Москве якобы за распространение фейков про вооруженные силы России. Сам бизнесмен, живя за границей, поддерживает Украину и дружит с известными украинскими личностями.
Что стоит знать:
- Чичваркин живет в Лондоне, владеет элитным винным магазином и мишленовским рестораном
- Бизнесмен открыто поддерживает Украину, осуждает войну и закупает медикаменты для госпиталей
- Евгений дружит с известными украинцами, включая Олю Полякову и Дмитрия Гордона
"Телеграф" рассказывает, что известно о Евгении Чичваркине, чем он занимается и как поддерживает Украину.
Евгений Чичваркин — что о нем известно?
Евгений Чичваркин родился в Санкт-Петербурге 10 сентября 1974 года, сейчас ему 51 год. С 2008 года он живет и строит карьеру в Лондоне. Известно, что там он открыл один из самых известных винных магазинов в мире, также у него есть ресторан Hide, отмеченный звездой Мишлен, который он открыл вместе со своей партнершей Татьяной Фокиной.
Чичваркин не только успешный бизнесмен, он также занимается общественной деятельностью. В частности, Евгений активно ведет свой YouTube-канал и социальные сети, где комментирует политические события, придерживаясь либертарианских взглядов.
Что известно о личной жизни Чичваркина?
Первый брак Евгения был с Антониной Хмелевской, у них есть уже взрослые дети — сын Ярослав и дочь Марта. Пара официально развелась в 2016 году.
Однако в 2010 году Чичваркин начал отношения с Татьяной Фокиной. Они до сих пор не расписаны, но живут гражданским браком и вместе занимаются бизнесом. У пары также есть двое общих детей — дочь Алиса (2015 г.р.) и сын Лев (родился в июне 2023 года).
Чичваркин и его поддержка Украины
Евгений Чичваркин последовательно поддерживает Украину еще с 2014 года. Как писало издание "Дом", бизнесмен резко осудил полномасштабное российское вторжение в 2022 году, называя его катастрофой и "национальной идеей" нынешнего режима РФ, которая ведет страну в тупик.
В своих заявлениях в интервью и соцсетях Чичваркин не раз говорил, что Россия должна потерпеть поражение, чтобы произошли реальные перемены. Как оказалось, Евгений поддерживает Украину не только на словах, но и на деле. Он занимается благотворительностью и организовывает сборы средств на гуманитарную помощь, в частности медикаменты, для украинских госпиталей.
Кроме того, у Евгения Чичваркина много друзей в Украине, и он не раз бывал в Киеве. В частности, известно о его дружбе с певицей Ольгой Поляковой, с которой они вместе не раз проводили время на отдыхе и в путешествиях.
Также Чичваркин поддерживает дружеские отношения с украинским журналистом Дмитрием Гордоном. Бизнесмен не раз становился героем интервью и поддерживал благотворительные инициативы Гордона. В СМИ упоминается также дружба Чичваркина с Владимиром Кличко и Михаилом Саакашвили.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит и чем занимается жена Кирилла Буданова. Пережила попытку убийства и жила с мужем в кабинете.