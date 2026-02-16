Дружит с Поляковой и Гордоном: что известно о Чичваркине, которого осудили в РФ за поддержку Украины

Бизнесмен часто бывал в Киеве и поддерживает Украину

Евгений Чичваркин — известный российский предприниматель и общественный деятель, который с 2008 года живет в Великобритании. На днях стало известно, что его заочно осудили в Москве якобы за распространение фейков про вооруженные силы России. Сам бизнесмен, живя за границей, поддерживает Украину и дружит с известными украинскими личностями.

Что стоит знать:

Чичваркин живет в Лондоне, владеет элитным винным магазином и мишленовским рестораном

Бизнесмен открыто поддерживает Украину, осуждает войну и закупает медикаменты для госпиталей

Евгений дружит с известными украинцами, включая Олю Полякову и Дмитрия Гордона

"Телеграф" рассказывает, что известно о Евгении Чичваркине, чем он занимается и как поддерживает Украину.

Евгений Чичваркин. Фото: Гордон

Евгений Чичваркин — что о нем известно?

Евгений Чичваркин родился в Санкт-Петербурге 10 сентября 1974 года, сейчас ему 51 год. С 2008 года он живет и строит карьеру в Лондоне. Известно, что там он открыл один из самых известных винных магазинов в мире, также у него есть ресторан Hide, отмеченный звездой Мишлен, который он открыл вместе со своей партнершей Татьяной Фокиной.

Евгений Чичваркин в молодости. Фото: Getty Images

Чичваркин не только успешный бизнесмен, он также занимается общественной деятельностью. В частности, Евгений активно ведет свой YouTube-канал и социальные сети, где комментирует политические события, придерживаясь либертарианских взглядов.

Что известно о личной жизни Чичваркина?

Первый брак Евгения был с Антониной Хмелевской, у них есть уже взрослые дети — сын Ярослав и дочь Марта. Пара официально развелась в 2016 году.

Однако в 2010 году Чичваркин начал отношения с Татьяной Фокиной. Они до сих пор не расписаны, но живут гражданским браком и вместе занимаются бизнесом. У пары также есть двое общих детей — дочь Алиса (2015 г.р.) и сын Лев (родился в июне 2023 года).

Евгений Чичваркин и Татьяна Фокина. Фото: https://www.instagram.com/tot_samy_chichvarkin/

Чичваркин и его поддержка Украины

Евгений Чичваркин последовательно поддерживает Украину еще с 2014 года. Как писало издание "Дом", бизнесмен резко осудил полномасштабное российское вторжение в 2022 году, называя его катастрофой и "национальной идеей" нынешнего режима РФ, которая ведет страну в тупик.

Евгений Чичваркин. Фото: https://www.facebook.com/profile

В своих заявлениях в интервью и соцсетях Чичваркин не раз говорил, что Россия должна потерпеть поражение, чтобы произошли реальные перемены. Как оказалось, Евгений поддерживает Украину не только на словах, но и на деле. Он занимается благотворительностью и организовывает сборы средств на гуманитарную помощь, в частности медикаменты, для украинских госпиталей.

Кроме того, у Евгения Чичваркина много друзей в Украине, и он не раз бывал в Киеве. В частности, известно о его дружбе с певицей Ольгой Поляковой, с которой они вместе не раз проводили время на отдыхе и в путешествиях.

Евгений Чичваркин и Оля Полякова. Фото: https://www.instagram.com/tot_samy_chichvarkin/

Также Чичваркин поддерживает дружеские отношения с украинским журналистом Дмитрием Гордоном. Бизнесмен не раз становился героем интервью и поддерживал благотворительные инициативы Гордона. В СМИ упоминается также дружба Чичваркина с Владимиром Кличко и Михаилом Саакашвили.

Евгений Чичваркин и Дмитрий Гордон. Фото: Гордон

Евгений Чичваркин. Фото: https://www.facebook.com/profile

