Пережила попытку убийства и жила с мужем в кабинете: как выглядит и чем занимается жена Буданова

Он всегда очень трепетно отзывается о жене в своих интервью

Кирилл Буданов — бывший глава Главного управления разведки, а сейчас глава Офиса президента Украины. Он редко появляется на людях вместе со своей женой Марианной, но очень трепетно отзывается о ней в своих интервью.

"Телеграф" рассказывает, что известно о Марианне Будановой, как она выглядит и чем занимается.

Марианна Буданова — что о ней известно?

Марианна родилась 3 августа 1993 года в поселке Ставище Киевской области, сейчас ей 32 года, и она на 7 лет младше мужа. После школы она получила психологическое образование и имеет степень магистра.

Марианна Буданова. Фото: открытые источники

Известно, что в период с 2015 по 2017 год Марианна активно занималась волонтерством в Главном военном госпитале в Киеве. В 2020 году она баллотировалась в депутаты Киевского горсовета от партии Кличко. А в июне 2021 года стала советником мэра Киева по вопросам предотвращения коррупции в сфере молодежной политики и спорта.

Также известно, что жена Буданова имеет звание капитана полиции и является доктором философии, она преподает на кафедре юридической психологии в Национальной академии внутренних дел.

Марианна Буданова. Фото: открытые источники

Как пишет lux.fm, Марианна и Кирилл познакомились в 2013 году, за несколько месяцев до начала событий на Майдане. Вскоре они поженились. Известно, что для разведчика этот брак стал вторым.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину жена на тот момент главного разведчика буквально жила с мужем в его кабинете из соображений безопасности. Пара вместе пережила несколько покушений, включая ракетный удар по зданию ГУР.

Марианна и Кирилл Будановы вместе с 2013 года. Фото: открытые источники

Однако самым серьезным стал инцидент с отравлением Марианны. В конце ноября 2023 года стало известно о ее госпитализации. В организме женщины были обнаружены тяжелые металлы (в частности, упоминались мышьяк и ртуть). Как писали СМИ, вероятнее всего, яд попал в организм через еду.

После обнаружения яда Марианна прошла курс лечения. Вскоре представители ГУР официально подтвердили факт покушения и сообщили, что жизни Марианны на данный момент ничего не угрожает.

Марианна и Кирилл Будановы редко появляются на людях вместе. Фото: LIVE

