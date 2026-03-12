Приравняют к алиментщикам? Рада готовит жесткий сюрприз для СЗЧ и уклонистов

Проекты были проговорены внутри комитета и на данный момент они не зарегестрированы

В парламенте рассматривают ужесточение ограничений для военнослужащих, самовольно оставивших часть (СОЧ, но украинцы лучше знают украинскую аббревиатуру СЗЧ). Эти люди могут быть приравнены по ограничениям к гражданам, не выплачивающим алименты.

Что нужно знать:

Нарушителей предлагают ограничить в банковских операциях, кредитах, нотариальных действиях и получении админуслуг

Также может вводиться запрет на управление транспортными средствами

Подобные меры могут коснуться граждан, которые нарушают воинский учет, не обновляют данные или игнорируют повестки

Об этом сказал народный депутат от фракции "Батькивщина", член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко в интервью "Телеграфу": "В Раде готовят новые наказания для ухилянтов и СЗЧ, – нардеп о мобилизации, рекрутинге и конце войны".

Те вещи, которые я видел. СЗЧшника приравнивают к тому, кто не платит алименты за своих детей. И полностью налагаются определенные запреты: в банковской деятельности, нотариальной, в получении административных услуг, кредитов, ограничении управления транспортными средствами. То есть все те ограничения, что есть у тех, кто не платит алименты, те же ограничения и у СЗЧшника. сказал он.

Проекты были проговорены внутри комитета и на данный момент они не зарегестрированы.

Также Ивченко добавил, что меры в этих проектах будут касаться и уклонистов от мобилизации. По его словам, речь о тех, кто не обновил свои данные, нарушил военный учет, не является на повестки, не зарегистрировался в "Резерве+" и так далее.

Сторонники инициатив считают их необходимыми для усиления мобилизации.

Здесь все очень просто: если кто-то не голосует, тогда он должен четко понимать, что проваленный закон – это уменьшение мобилизации в Украине. Потом россияне уже смогут захватить не только Покровск, но и Запорожье, и ТЦК русское будет наших ребят уже в Запорожье брать. Мы должны понимать, что мы государственники. Хочешь ты или не хочешь, ты должен прокоммуницировать и показать, а какие же видишь выходы увеличения мобилизации в Украине. Украинцы, которые хотели, они уже в армии. Кого-то, кто не хотел, его уже "бусифицировали". А другие? Как в этом контексте вынудить украинцев воевать? Как? Если не принимать такие законы, то должны быть ответы "как". поделился мнением собеседник.

К тому же он уверен, что должна быть база наказания по СЗЧ и, в том числе, по уклонению, поскольку без этого уменьшить подобные случаи будет невозможно. Ивченко приводит в пример алиментщиков, которые не платят за своих детей — даже для них предусмотреношесть разных видов наказаний.

Им блокируют счета, не дают кредиты и так далее. Если СЗЧешники будут "присоединены" к алиментщикам – это тоже одна из причин не идти в СЗЧ, потому что у тебя возникают обязательства, уголовная ответственность и ограничения. Ты не можешь как нормальный человек жить: использовать машину, водительские права. пожытожил нардеп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что уровень СЗЧ снизить вполне реально. Заместитель Белецкого рассказал, как это удается "Тройке".