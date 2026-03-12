Приравняют к алиментщикам? Рада готовит жесткий сюрприз для СЗЧ и уклонистов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Проекты были проговорены внутри комитета и на данный момент они не зарегестрированы
В парламенте рассматривают ужесточение ограничений для военнослужащих, самовольно оставивших часть (СОЧ, но украинцы лучше знают украинскую аббревиатуру СЗЧ). Эти люди могут быть приравнены по ограничениям к гражданам, не выплачивающим алименты.
Что нужно знать:
- Нарушителей предлагают ограничить в банковских операциях, кредитах, нотариальных действиях и получении админуслуг
- Также может вводиться запрет на управление транспортными средствами
- Подобные меры могут коснуться граждан, которые нарушают воинский учет, не обновляют данные или игнорируют повестки
Об этом сказал народный депутат от фракции "Батькивщина", член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко в интервью "Телеграфу": "В Раде готовят новые наказания для ухилянтов и СЗЧ, – нардеп о мобилизации, рекрутинге и конце войны".
Те вещи, которые я видел. СЗЧшника приравнивают к тому, кто не платит алименты за своих детей. И полностью налагаются определенные запреты: в банковской деятельности, нотариальной, в получении административных услуг, кредитов, ограничении управления транспортными средствами. То есть все те ограничения, что есть у тех, кто не платит алименты, те же ограничения и у СЗЧшника.
Проекты были проговорены внутри комитета и на данный момент они не зарегестрированы.
Также Ивченко добавил, что меры в этих проектах будут касаться и уклонистов от мобилизации. По его словам, речь о тех, кто не обновил свои данные, нарушил военный учет, не является на повестки, не зарегистрировался в "Резерве+" и так далее.
Сторонники инициатив считают их необходимыми для усиления мобилизации.
Здесь все очень просто: если кто-то не голосует, тогда он должен четко понимать, что проваленный закон – это уменьшение мобилизации в Украине. Потом россияне уже смогут захватить не только Покровск, но и Запорожье, и ТЦК русское будет наших ребят уже в Запорожье брать. Мы должны понимать, что мы государственники. Хочешь ты или не хочешь, ты должен прокоммуницировать и показать, а какие же видишь выходы увеличения мобилизации в Украине. Украинцы, которые хотели, они уже в армии. Кого-то, кто не хотел, его уже "бусифицировали". А другие? Как в этом контексте вынудить украинцев воевать? Как? Если не принимать такие законы, то должны быть ответы "как".
К тому же он уверен, что должна быть база наказания по СЗЧ и, в том числе, по уклонению, поскольку без этого уменьшить подобные случаи будет невозможно. Ивченко приводит в пример алиментщиков, которые не платят за своих детей — даже для них предусмотреношесть разных видов наказаний.
Им блокируют счета, не дают кредиты и так далее. Если СЗЧешники будут "присоединены" к алиментщикам – это тоже одна из причин не идти в СЗЧ, потому что у тебя возникают обязательства, уголовная ответственность и ограничения. Ты не можешь как нормальный человек жить: использовать машину, водительские права.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что уровень СЗЧ снизить вполне реально. Заместитель Белецкого рассказал, как это удается "Тройке".