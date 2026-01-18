Решение проблемы СЗЧ, $15 млрд убытков и 11 новых дивизий РФ. Главное из свежего интервью Сырского

Главком прокомментировал произошедшие в 2025 году изменения в войне

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подвел итоги 2025 года. По его словам, несмотря на то, что Силы обороны сорвали все планы россиян, враг не собирается останавливаться.

Задача противника на 2026 год остается неизменной. Об этом Александр Сырский рассказал в интервью LB.ua.

В 2026 году россияне планируют создать 11 новых дивизий.

"Действительно, человеческий потенциал страны-агрессора намного больше. Мы знаем, что более 20 млн у них – мобилизационный потенциал, 4,5 млн – подготовленный ресурс, который враг непосредственно может привлечь для пополнения своих частей. А это обычно дает ему преимущество в комплектовании. Вместе с тем, несмотря на то, что враг выполнил свои мобилизационные планы более 100 %, привлекая для комплектования войск разного рода 406 000 личного состава, нам удалось почти пол года держать численность врага на уровне 711 тысяч личного состава (это наступательная группировка). Он не смог его увеличить, несмотря на выполнение всех этих планов, потому что уровень потерь врага был гораздо больше – примерно 419 тысяч личного состава. В этом году они планируют сформировать не менее 11 дивизий. И продолжать те планы и задачи, которые не были выполнены в прошлом году. Призвать планируют 409 тысяч личного состава", — отметил Сырский.

Что изменил переход на корпусную систему в ВСУ

"Корпусная реформа проводилась в ходе активных боевых действий. Это был трудный путь, потому что только для формирования корпусов, корпусного комплекта было перемещено более 36 тысяч военнослужащих с разных должностей, проведены мероприятия боевой, оперативной подготовки, сформированы управления армейских корпусов, части корпусного комплекта. Всё это прошло подготовку. Управление корпусов приняло свои полосы и определённые комплекты войск. Корпусная реформа позволила разгрузить и упорядочить систему управления. То есть командиры корпусов имеют определенное количество подчиненных им бригад, больший контроль за наличием военнослужащих на переднем крае, за их обеспечением, применением. Это дало нам огромный комплекс преимуществ именно в плане эффективности применения и обеспечения. Но в 25 году был первый этап корпусной реформы. И сейчас мы не воюем корпусами. Несмотря на активные боевые действия, мы перешли ко второму этапу. Он состоит в том, что мы начали перемещать бригады под свои управления. Там, где это возможно. И планируем это завершить в течение года", – рассказал Сырский.

Какие технологии стали прорывными в 2025 году

"Это война технологий и экономик, постоянное соревнование, кто кого перевесит. В частности, из технологий усовершенствования дронов, увеличения их количества, качества, улучшения характеристик. Это накладывает отпечаток на все сферы войны. В том числе и на порядок применения войск. Потому что изменяются нормативы: например, фронт уменьшился, глубина боевых порядков увеличилась, сам формат и построение боевых порядков тоже изменилось. Сейчас нет в классическом понимании опорных ротных пунктов, взводных опорных пунктов. Есть позиции, объединенные в опорные пункты как эшелоны и в глубь, и по фронту, они имеют ограниченное количество личного состава – способности дронов к поражению людей накладывают свои особенности. И второе – искусственный интеллект. Он набирает обороты и фактически применяется по всем направлениям. В первую очередь в использовании оружия. Мы же видим дроны с элементами искусственного интеллекта, которые могут захватывать цели, сопровождать и автоматически их уничтожать. Это нивелирует роль непосредственно человека и позволяет снизить человеческий фактор при поражении, например, цели. Это и автоматическое оружие – автоматическая артиллерия, которая используется и на земле, и в целях противовоздушной обороны, которая также имеет повышенную эффективность", – сказал Сырский.

Александр Сырский. Фото Главное управление коммуникаций ВСУ

Работает ли в ВСУ система анализа боевого опыта

"Конечно, мы проводим анализ, это закреплено во всех руководящих документах. Это обязательный элемент каждой операции, каждый день боевых действий, мы производим after-action review, разбор боевых действий. И на основании этого анализа собственно определяем и формулируем задачи для войск. Это стандартная процедура. Все зависит от командира, его опыта и понимания, что нужно делать. Не формально, чтобы просто пометить как элемент. Потому что все планирование наших действий происходит на основании анализа действий врага, его возможностей, его намерений и наших возможностей, возможностей", — сказал главнокомандующий.

На какую сумму ВСУ нанесли россиянам урон в 2025 году

"Deep strike – наша сильная сторона.Это признают и враги, и наши партнеры, и союзники.Потому что мы относительно малыми и дешевыми средствами наносим ущерб.Например, за 2025 год мы поразили 719 целей противника и нанесли ему потери более чем на 15 млрд долларов. Мы существенно снизили добычу нефти. А мы знаем, что нефть – это основной экспортный потенциал России и в принципе основной источник формирования ее военного бюджета. Доход от добычи нефти, насколько я помню, составил 130 млрд долларов, а военный бюджет РФ в 2025-м – 175 млрд долларов. По сути, мы уменьшаем источник средств для финансирования войны. Поэтому deep strike играет решающую роль", — рассказал Сырский.

Насколько большая проблема СЗЧ

"В ходе изучения этой проблемы мы пошли на разные формы, методы для возвращения людей из СЗЧ. Вы знаете, что есть процедуры возвращения, то есть военнослужащий, ушедший в СЗЧ, может самостоятельно вернуться в воинскую часть или перейти в другую воинскую часть. У нас созданы батальоны резерва, куда эти военнослужащие доставляют или они сами приходят. То есть, они могут вернуться и продолжить выполнять свой военный долг. Понятно, что по уклоняющимся и не желающим воевать осуществляется розыск, возбуждается соответственно уголовное дело. Но и на этом этапе военнослужащий может вернуться, если у него есть желание. Ну и улучшение условий прохождения подготовки в учебных центрах, создание надлежащих условий, обеспечение логистики, качественного питания, безопасного проживания – это другой путь. И еще раз – справедливая мобилизация и человеческое отношение на всех этапах наших военнослужащих со стороны всех командиров: начиная от сержанта, инструктора до начальника части", — рассказал Сырский.

Александр Сырский

Минимизация потерь личного состава ВСУ

"Ситуация с личным составом действительно улучшается. Мы знаем, сколько людей находятся на переднем крае. И этот учет ведется от нижнего уровня – от роты и завершая Генеральным штабом. Мы откроем любую электронную карту и увидим, сколько людей на той или иной позиции. Конечно, есть и случаи, когда это не соответствует действительности, и это либо сознательное введение в заблуждение, либо необладание обстановкой. Но такие случаи значительно уменьшились, хотя они существуют. Кстати, в 25 году на 13% уменьшилось количество наших потерь. В то время как уровень потерь противника значительно увеличился. Хочу отметить, что за два года – 24-й и 25-й – потери противника составили более 850 тысяч личного состава. Имеется в виду все потери – и убитые, и раненые. Это свидетельствует об эффективности боевых действий", – рассказал Сырский.

Планы россиян на 2026 год

"Враг планирует существенно нарастить производство, чтобы применять до 1000 дронов в день. Поэтому, конечно, мы должны делать все для того, чтобы сорвать эти планы и нанести такие потери врагу, чтобы он отказался от своих активных действий и создать условия для проведения переговоров. Потому что со слабым никто не будет договариваться. Наша задача как военных, как Вооруженных сил – продолжать эффективную борьбу, ведение боевых действий, чтобы максимально уменьшить боевой потенциал врага – человеческий, потенциал в вооружении, в производстве вооружения и продукции двойного использования. Понятно, что враг будет пытаться захватить административные границы Донецкой и Луганской областей для них. Вы же видите, что в последнее время заявления звучат таким образом, что нужно продвигаться вглубь, несмотря на границы. Границы – это маркер. Мы понимаем глобальные планы – это уничтожение нашего государства. И мы сделаем все, чтобы в 2026 году они не реализовались", — заявил Сырский.

Помощь РФ от ее партнеров

"Мы видели цифру в $3 млрд, на которую Иран поставил России ракет. И это только ракет. Конечно, цифры закрыты, но все, что касается электроники, идет туда из Китая. Технологии – китайские. Снабжение боеприпасамив, ракетами – Северная Корея. Ну и, конечно, Иран. Потому возможности экономики России остаются высокими. Мы видим, что темпы производства боеприпасов, к сожалению, не снижаются, только увеличиваются. Это нужно обязательно учитывать и предпринимать соответствующие действия", — отметил Сырский.

Какие планы на 2026 год у ВСУ

"Мы будем проводить стратегическую оборонную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не добьешься. Поэтому мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу, потому что это приводит к тому, что враг вынужден привлекать и снимать значительный человеческий ресурс, вооружения, боеприпасов, чтобы сдерживать наши активные действия. Ну и, конечно, будем продолжать практику асимметричных действий, она прекрасно себя зарекомендовала. Продолжать действия Сил специальных операций. Они тоже приобрели достаточно высокое развитие и качество", — сказал главнокомандующий.

Возможен ли стратегический перелом в войне в нашу пользу в 2026 году

"При достижении преимущества в технологиях, выигрыше соревнования экономик, поддержке наших партнеров и союзников, создании собственного производства, потому что все основания для этого у нас есть. Есть образцы, которые очень хорошо зарекомендовали себя в плане эффективности на мировом уровне", — отметил Сырский.

Александр Сырский. Фото Главное управление коммуникаций ВСУ

