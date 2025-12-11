Из СЗЧ лишь одна дорога: механизм перевода теперь работает по-другому — СМИ

Альтернативно предлагают набирать в подразделение военных из СЗЧ не через письма и отношения, а через батальоны резерва

Генеральный штаб ВСУ якобы изменил механизм возвращения из СЗЧ (СОЧ - рус. самовольное оставление части) и теперь вернуться можно только в десантно-штурмовые войска или штурмовые полки. В некоторых бригадах уже сообщают о рассылке предупреждений.

Что нужно знать:

Бойцы, ушедшие в СОЧ, якобы больше не могут перевестись в выбранную часть

Вернувшихся военных направляют в штурмовики

В ГШ пообещали дать официальный ответ

Об этом пишет hromadske, ссылаясь на слова одного из военнослужащих Сухопутных войск. Он переслал в редакцию якобы предупреждение от командира бригады, которое публикуют журналисты.

"Новыми условиями предусмотрено не обращать внимания на рекомендательные письма и письменные согласования от командиров частей, а направлять вернувшийся после СЗЧ личный состав в определенные части приоритетного комплектования (штурмовые полки и ДШВ). Необходимо довести эту информацию до всех военнослужащих не как страшилку, а как информирование, чтобы больше военнослужащих поняли, что схема перевода в результате СЗЧ в выбранную часть уже не работает", — говорится в сообщении.

В другой же бригаде Сухопутных войск, как утверждается в материале, запретили давать отношения и рекомендательные письма военным, ушедшим в СЗЧ. Альтернативно предлагают набирать в подразделение военных из СЗЧ не через письма и отношения, а через батальоны резерва.

"У нас рекрутинг закрылся. Они приходят — и сразу в штурмовые войска", — сказал hromadske еще один командир батальона.

По словам командира, он выписал отношение ушедшему в СЗЧ бойцу из своей бригады и хотел перевестись к нему в батальон. Но когда боец ​​с отношением пошел в ВСП, его направили в штурмовой полк. Когда он отправился в другой ТЦК (после обращения в ВСП именно ТЦК распределяет военных) там его направили снова в штурмовой полк, но уже другой.

В Генеральном штабе hromadske посоветовали написать официальный запрос, чтобы получить комментарий о том, как будет работать механизм перевода через СЗЧ. Вскоре ожидается ответ от ГШ.

