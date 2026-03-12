Прирівняють до аліментників? Рада готує жорсткий сюрприз для СЗЧ та ухилянтів
Проекти були проговорені всередині комітету і на даний момент вони не зареєстровані
У парламенті розглядають посилення обмежень для військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ). Ці люди можуть бути прирівняні за обмеженнями до громадян, які не виплачують аліменти.
Що потрібно знати:
- Порушників пропонують обмежити у банківських операціях, кредитах, нотаріальних діях та отриманні адмінпослуг
- Також може вводитися заборона на керування транспортними засобами
- Подібні заходи можуть торкнутися громадян, які порушують військовий облік, не оновлюють дані чи ігнорують повістки
Про це сказав народний депутат від фракції "Батьківщина", член комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко в інтерв’ю "Телеграфу": "У Раді готують нові покарання для ухилянтів та СЗЧ, — нардеп про мобілізацію, рекрутинг і кінець війни".
Ті речі, які я бачив. СЗЧшника прирівнюють до того, хто не платить аліменти за своїх дітей. І повністю накладаються певні заборони: в банківській діяльності, нотаріальній, в отриманні адміністративних послуг, кредитів, обмеження керування транспортними засобами. Тобто всі ті обмеження, що є у тих, хто не сплачує аліменти, ті ж самі обмеження і у СЗЧшника
Проекти були проговорені всередині комітету, і на даний момент вони не зареєстровані.
Також Івченко додав,що заходи у цих проектах стосуватимуться і ухилістів від мобілізації. За його словами, про тих, хто не оновив свої дані, порушив військовий облік, не з'являється на повістки, не зареєструвався в "Резерві+" і так далі.
Прихильники ініціатив вважають їх необхідними посилення мобілізації.
Тут все дуже просто: якщо хтось не голосує, тоді він має чітко розуміти, що провалений закон – це зменшення мобілізації в Україні. Потім росіяни вже зможуть захопити не тільки Покровськ, а й Запоріжжя, і ТЦК російське буде наших хлопців уже в Запоріжжі брати. Ми маємо розуміти, що ми державники. Хочеш ти чи не хочеш, ти повинен прокомунікувати і показати, а які ж ти бачиш виходи збільшення мобілізації в Україні. Вже ті українці, що хотіли, вони вже в армії. Когось, хто не хотів, вже "бусифікували". А інші? Як в цьому контексті змусити українців воювати? Як? Якщо не приймати такі закони, то мають бути відповіді "як"
До того ж він упевнений, що має бути база покарання щодо СЗЧ і, зокрема, щодо ухилення, оскільки без цього зменшити подібні випадки буде неможливо. Івченко наводить у приклад аліментників, які не платять за своїх дітей — навіть для них передбачено шість різних видів покарань.
Їм блокують рахунки, не дають кредити тощо. Якщо СЗЧешники будуть "приєднані" до аліментників — це теж одна з причин не йти до СЗЧ, тому що у тебе виникають зобов’язання, кримінальна відповідальність та обмеження. Ти не можеш як нормальна людина жити: використовувати машину, права водія.
