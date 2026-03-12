Прирівняють до аліментників? Рада готує жорсткий сюрприз для СЗЧ та ухилянтів

Проекти були проговорені всередині комітету і на даний момент вони не зареєстровані

У парламенті розглядають посилення обмежень для військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ). Ці люди можуть бути прирівняні за обмеженнями до громадян, які не виплачують аліменти.

Що потрібно знати:

Порушників пропонують обмежити у банківських операціях, кредитах, нотаріальних діях та отриманні адмінпослуг

Також може вводитися заборона на керування транспортними засобами

Подібні заходи можуть торкнутися громадян, які порушують військовий облік, не оновлюють дані чи ігнорують повістки

Про це сказав народний депутат від фракції "Батьківщина", член комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко в інтерв’ю "Телеграфу": "У Раді готують нові покарання для ухилянтів та СЗЧ, — нардеп про мобілізацію, рекрутинг і кінець війни".

Ті речі, які я бачив. СЗЧшника прирівнюють до того, хто не платить аліменти за своїх дітей. І повністю накладаються певні заборони: в банківській діяльності, нотаріальній, в отриманні адміністративних послуг, кредитів, обмеження керування транспортними засобами. Тобто всі ті обмеження, що є у тих, хто не сплачує аліменти, ті ж самі обмеження і у СЗЧшника сказав він.

Проекти були проговорені всередині комітету, і на даний момент вони не зареєстровані.

Також Івченко додав,що заходи у цих проектах стосуватимуться і ухилістів від мобілізації. За його словами, про тих, хто не оновив свої дані, порушив військовий облік, не з'являється на повістки, не зареєструвався в "Резерві+" і так далі.

Прихильники ініціатив вважають їх необхідними посилення мобілізації.

Тут все дуже просто: якщо хтось не голосує, тоді він має чітко розуміти, що провалений закон – це зменшення мобілізації в Україні. Потім росіяни вже зможуть захопити не тільки Покровськ, а й Запоріжжя, і ТЦК російське буде наших хлопців уже в Запоріжжі брати. Ми маємо розуміти, що ми державники. Хочеш ти чи не хочеш, ти повинен прокомунікувати і показати, а які ж ти бачиш виходи збільшення мобілізації в Україні. Вже ті українці, що хотіли, вони вже в армії. Когось, хто не хотів, вже "бусифікували". А інші? Як в цьому контексті змусити українців воювати? Як? Якщо не приймати такі закони, то мають бути відповіді "як" поділився думкою співрозмовник.

До того ж він упевнений, що має бути база покарання щодо СЗЧ і, зокрема, щодо ухилення, оскільки без цього зменшити подібні випадки буде неможливо. Івченко наводить у приклад аліментників, які не платять за своїх дітей — навіть для них передбачено шість різних видів покарань.

Їм блокують рахунки, не дають кредити тощо. Якщо СЗЧешники будуть "приєднані" до аліментників — це теж одна з причин не йти до СЗЧ, тому що у тебе виникають зобов’язання, кримінальна відповідальність та обмеження. Ти не можеш як нормальна людина жити: використовувати машину, права водія. підсумував нардеп.

