Останемся без света? Сколько действительно электроэнергии Украина получает от Словакии

Зимний пик потребления — 18 ГВт мощности

На фоне угроз Словакии полностью остановить поставку электроэнергии в Украину у многих возникает вопрос: насколько это может быть критически. Ведь электричество поставляется в наше государство и другими странами.

Ответ на это дал энергетический эксперт Михаил Гончар, в материале ""Рубильник" в руках Фицо игрушечный? Сможет ли устроить Словакия Украине блэкаут".

Что нужно знать:

Фицо угрожает перекрыть поставку света в Украину

Государство получает электроэнергию из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии

Их суммарный максимум не покрывает и 2,5 гигаватта.

По словам Гончара, угрозы премьера Словакии Роберта Фицо перекрыть поставку света звучат довольно угрожающе, но если обратиться к цифрам, то ситуация совсем другая. Ведь Украина получает электроэнергию по четырем направлениям — через Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию.

При этом суммарный максимум импорта из всех этих стран вместе ограничен технически: не более 2,4 гигаватта.

"Зимний пик потребления — это 18 ГВт мощности. Поэтому можете сами соотнести цифры. Эти пары ГВт не очень играют роль", — объясняет он.

Более того, даже если представить, что все четыре страны одновременно перекроют поставки — это все равно не покроет и 15% зимних потребностей Украины. Словакия отдельно – еще меньше.

"Даже в лучшие времена, когда они максимально экспортировали, объемы не превышали 10%. Отправлялось где-то порядка 5%", — добавляет Гончар.

Эксперт добавляет, что без этих ГВт не станет легче, но критично или кардинально ситуация не изменится. Гончар резюмирует: "Если представить себе ситуацию, что рубильник отключат — разумеется, ситуация усложнится. Но это не тот метод шантажа, который даст эффект. Российские удары больше на нас влияют. Гораздо".

