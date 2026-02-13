Укр

"А за коммуналку заплатить?" Новая акция Monobank к 14 февраля развеселила украинцев

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
"Монобанк" Новость обновлена 13 февраля 2026, 21:07
"Монобанк". Фото Коллаж, "Телеграф"

Предложение действует только на День влюбленных

"Монобанк" создал интересную инициативу в День влюбленных: за фото с поцелуем с половинкой банк оплатит одну позицию в чеке из заведения. В сети мнение пользователей по этому поводу разделилось.

Как отметил соучредитель банка Олег Гороховский, Monobank может заплатить за одно блюдо на 14 февраля. Для этого нужно сфотографироваться как целуетесь с любимым человеком в заведении и отправить фото по инструкции.

Банк выберет одну из позиций в чеке, их должно быть не менее пяти, включая напитки. Monobank оплатит позицию до 2000 грн. Предложение доступно только, если оплатить чек по QR-кодам Expirenza.

Пост Гороховского об акции на 14 февраля
Пост Гороховского об акции на 14 февраля
Инициатива Монобанка до 14 февраля
Инициатива Монобанка до 14 февраля
Монобанк заплатит за блюдо на свидании
Монобанк заплатит за блюдо на свидании

В сети мнение людей по этой инициативе разделилось. Многие пользователи шутили, что нужно брать с собой хотя бы друга, чтобы немного сэкономить. Кто-то писал, что в крайнем случае подойдет даже рандомный мужчина в ресторане. Были и комментарии о том, что Monobank, скорее всего, выберет одну из самых дешевых позиций — воду или чай. Украинцы писали:

  • Можем скооперироваться и нормально поесть.
  • А если друга взять, защитают?
  • Оплатят чай.
  • Короче вода бесплатно.
  • Лучше завтра "Монобанк" оплатил бы коммуналку.
  • А как все хорошо начиналось – "Монобанк" заплатит за вас! А потом как обычно.
  • Дайте мне 4 чая и фаршированного поросенка.
  • Я с рандомными чулувиками в заведении, где заказала гору морепродуктов и втоптала в одну пасть.

Однако были и пользователи, не оценившие такую инициативу банка, они так и не поняли, зачем Monobank фото как неизвестные целуются. Люди писали:

  • Я единственное не могу понять, зачем им фото как кто-то целуется.
  • Вот кринж.
  • А если не с кем идти на свидание? ВалентиноМоновская дискриминация.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цены на цветы до 14 февраля и как не переплатить.

Теги:
#День влюбленных #Олег Гороховский #Монобанк