"А за коммуналку заплатить?" Новая акция Monobank к 14 февраля развеселила украинцев
Предложение действует только на День влюбленных
"Монобанк" создал интересную инициативу в День влюбленных: за фото с поцелуем с половинкой банк оплатит одну позицию в чеке из заведения. В сети мнение пользователей по этому поводу разделилось.
Как отметил соучредитель банка Олег Гороховский, Monobank может заплатить за одно блюдо на 14 февраля. Для этого нужно сфотографироваться как целуетесь с любимым человеком в заведении и отправить фото по инструкции.
Банк выберет одну из позиций в чеке, их должно быть не менее пяти, включая напитки. Monobank оплатит позицию до 2000 грн. Предложение доступно только, если оплатить чек по QR-кодам Expirenza.
В сети мнение людей по этой инициативе разделилось. Многие пользователи шутили, что нужно брать с собой хотя бы друга, чтобы немного сэкономить. Кто-то писал, что в крайнем случае подойдет даже рандомный мужчина в ресторане. Были и комментарии о том, что Monobank, скорее всего, выберет одну из самых дешевых позиций — воду или чай. Украинцы писали:
- Можем скооперироваться и нормально поесть.
- А если друга взять, защитают?
- Оплатят чай.
- Короче вода бесплатно.
- Лучше завтра "Монобанк" оплатил бы коммуналку.
- А как все хорошо начиналось – "Монобанк" заплатит за вас! А потом как обычно.
- Дайте мне 4 чая и фаршированного поросенка.
- Я с рандомными чулувиками в заведении, где заказала гору морепродуктов и втоптала в одну пасть.
Однако были и пользователи, не оценившие такую инициативу банка, они так и не поняли, зачем Monobank фото как неизвестные целуются. Люди писали:
- Я единственное не могу понять, зачем им фото как кто-то целуется.
- Вот кринж.
- А если не с кем идти на свидание? ВалентиноМоновская дискриминация.
