"А за коммуналку заплатить?" Новая акция Monobank к 14 февраля развеселила украинцев

Предложение действует только на День влюбленных

"Монобанк" создал интересную инициативу в День влюбленных: за фото с поцелуем с половинкой банк оплатит одну позицию в чеке из заведения. В сети мнение пользователей по этому поводу разделилось.

Как отметил соучредитель банка Олег Гороховский, Monobank может заплатить за одно блюдо на 14 февраля. Для этого нужно сфотографироваться как целуетесь с любимым человеком в заведении и отправить фото по инструкции.

Банк выберет одну из позиций в чеке, их должно быть не менее пяти, включая напитки. Monobank оплатит позицию до 2000 грн. Предложение доступно только, если оплатить чек по QR-кодам Expirenza.

Пост Гороховского об акции на 14 февраля

Инициатива Монобанка до 14 февраля

Монобанк заплатит за блюдо на свидании

В сети мнение людей по этой инициативе разделилось. Многие пользователи шутили, что нужно брать с собой хотя бы друга, чтобы немного сэкономить. Кто-то писал, что в крайнем случае подойдет даже рандомный мужчина в ресторане. Были и комментарии о том, что Monobank, скорее всего, выберет одну из самых дешевых позиций — воду или чай. Украинцы писали:

Можем скооперироваться и нормально поесть.

А если друга взять, защитают?

Оплатят чай.

Короче вода бесплатно.

Лучше завтра "Монобанк" оплатил бы коммуналку.

А как все хорошо начиналось – "Монобанк" заплатит за вас! А потом как обычно.

Дайте мне 4 чая и фаршированного поросенка.

Я с рандомными чулувиками в заведении, где заказала гору морепродуктов и втоптала в одну пасть.

Однако были и пользователи, не оценившие такую инициативу банка, они так и не поняли, зачем Monobank фото как неизвестные целуются. Люди писали:

Я единственное не могу понять, зачем им фото как кто-то целуется.

Вот кринж.

А если не с кем идти на свидание? ВалентиноМоновская дискриминация.

