Не для учителя и пометок: зачем на самом деле делают поля в тетрадях
Необходимости чертить поля в школьных тетрадях уже нет, но они все же там остаются до сих пор
Красные вертикальные поля в школьных тетрадях – это привычная деталь, которую мы обычно воспринимаем как должное. Однако такой дизайн страниц возник не просто так.
Появление таких отметок изначально имело практическое значение. "Телеграф" расскажет, для чего в тетрадях появились поля.
Что нужно знать:
- Школьные тетради имеют различные расграфировки, но почти у всех прочерчены поля
- Вертикальная линия на краю страницы появилась в Средние века, как защита от грызунов
- Сейчас поля в тетрадях имеют другие применения
Школьные тетради являются неотъемлемой частью образовательного процесса. Они есть в клетку, в линию или косую линию – каждый вид разметки предназначен для определенного учебного предмета. Учителя обычно следят за тем, чтобы учащиеся во время письма не заходили за вертикальные отметки, прочерченные красной краской. Но, как давно и зачем в них возникла потребность, ведь гораздо проще писать в тетрадях без полей и будет больше свободного места на странице.
Как появились поля в школьных тетрадях
Поля появились в тетрадях и даже книгах достаточно давно – во времена Средневековья. Тогда в каждом доме было множество мышей и крыс. Эти животные могут испортить все, что им попадется на пути. Особенно часто мыши и крысы проникали в библиотеки, где хранились не только книги, но и важные бумаги, конфиденциальные документы и другие бумажные изделия.
От зубов грызунов прежде всего портились именно края страниц, то есть самая тонкая часть тетрадей и книг. Поэтому было решено отделить эту часть обычной вертикальной линией.
Время шло, грызуны перестали представлять опасность для книг, тетрадей и блокнотов, но к полям уже настолько все привыкли, что избавляться от них не стали. К тому же для них придумали несколько новых и очень важных применений.
Как сейчас используются поля
В частности, учителя оставляют на полях свои замечания и исправленные слова, написанные в строке ошибочно. Это помогает вести записи более аккуратно и упрощает чтение не разрывая текст. Кроме того, на полях можно делать метки и записывать комментарии к основному тексту.
В современном мире проблема грызунов так остро уже не стоит, но поля в школьных тетрадях до сих пор чертят. Сейчас многие учителя просят писать дату как раз на полях для экономии места.
