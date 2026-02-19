На книги и на фонд. За что не могут требовать деньги в школах с родителей

Доступ к обучению в государственных школах является бесплатным для всех детей

Вопрос школьных "сборов на нужды класса" для многих родителей остается болезненным и непонятным. Не все знают, где заканчивается добровольная помощь и начинается нарушение закона.

"Телеграф" расскажет, на что в школе не имеют права требовать деньги и какие расходы должно покрывать государство.

Обязательные "взносы" в класс или школу

Ни одна школа не имеет права устанавливать для родителей обязательные платежи в виде "фонда класса", "фонда школы", "на нужды учреждения", "на развитие" или любых других регулярных взносов. Формулировка может быть разной, но если деньги требуют системно и преподносят это как необходимое условие пребывания ребенка в школе — это нарушение закона.

Администрация учебного заведения, классный руководитель или родительский комитет не могут вменять оплату как обязанность. Так же незаконными являются намеки на то, что без взноса ребенок не сможет полноценно учиться, участвовать в мероприятиях или получать определенные "преимущества". Образование в государственных и коммунальных школах является бесплатным.

Помещение класса / Ivan Aleksic

Это прямо закреплено в статье 53 Конституции Украины, которая гарантирует бесплатность полного общего среднего образования. Финансирование заработной платы педагогов, содержание здания, базовое обеспечение образовательного процесса и другие уставные нужды учреждения покрываются за счет государственного и местного бюджетов.

Благотворительные взносы возможны только при одном условии — они должны быть добровольными. То есть решение о помощи принимает каждый из родителей лично, без давления, принуждения или фиксированной суммы. Если же сбор средств имеет признаки обязательности — это уже неправомерное требование.

Ремонт школы, класса или закупка мебели

Родители не обязаны сдавать деньги ни на покраску стен, ни на замену окон, дверей, пола или освещения. Так же незаконными являются требования финансировать закупку парт, стульев, шкафов, досок, техники или любого другого оборудования для учебного процесса.

Текущие и капитальные ремонты помещений — это ответственность учредителя учебного заведения, то есть местной власти или государства. Именно из бюджетов должны выделяться средства на содержание здания, обновление материально-технической базы и создание безопасных условий обучения.

Школьные принадлежности / Laura Rivera

Если родителям предлагают "помочь" со сбором средств на ремонт, такая помощь может быть только добровольной. Она не может быть условием пребывания ребенка в классе или школе, а также не может устанавливаться как фиксированная сумма для всех. Требование оплатить ремонт как обязанность — это нарушение принципа бесплатности образования.

Приобретение учебных материалов и хозяйственных средств

Школа обязана обеспечить образовательный процесс всем базово необходимым для обучения и функционирования учреждения. Родители не должны финансировать то, что должно закупаться за бюджетные средства.

В частности, с вас не имеют права требовать деньги на учебники и учебные пособия, которые входят в государственные программы. Государство гарантирует бесплатное обеспечение учеников учебниками в пределах утвержденного перечня.

Так же незаконными являются требования сдавать средства на моющие средства, туалетную бумагу, салфетки, тряпки или другие хозяйственные материалы. Поддержание санитарного состояния помещений — это ответственность администрации учреждения и его учредителя.

Канцелярия для общего пользования в классе — бумага для печати, мел, краски для уроков, материалы для оформления стендов — также относится к расходам школы, а не родителей. Добровольная помощь возможна, но она не может быть обязательной или устанавливаться как регулярный платеж.

Переводы на счета сомнительных фондов или общественных организаций

Одна из самых распространенных практик — просьба перечислить средства не напрямую школе, а на счет якобы "созданного при учреждении" благотворительного фонда или общественной организации. Формально это преподносится как законный способ поддержать школу, но такая схема вызывает немало вопросов.

Государственные и коммунальные учебные заведения не имеют права самостоятельно создавать благотворительные фонды или общественные организации для сбора средств. Если же такие структуры существуют, они являются отдельными юридическими лицами и не подчиняются школе напрямую.

Кроме того, перевод средств на счета сторонних организаций не гарантирует, что все собранные деньги пойдут именно на нужды учреждения. Часть взносов может расходоваться на административные расходы фонда — оплату труда, аренду, бухгалтерское сопровождение.

"Вступительные" взносы или плата за обучение

Государственная или коммунальная школа не имеет права требовать оплату за зачисление ребенка или устанавливать любые "вступительные" взносы. Образование в таких учреждениях является бесплатным, и доступ к нему не может зависеть от финансовых возможностей семьи.

Так же незаконными являются регулярные ежесеместровые или ежегодные сборы, если их преподносят как обязательное условие обучения. Школа не может отказать в приеме документов, затягивать процесс зачисления или создавать искусственные препятствия из-за того, что родители не сдали средства.

Любое давление, унижение или травля ребенка из-за отсутствия "взносов" является нарушением его прав. Такие действия могут расцениваться как дискриминация и злоупотребление служебным положением. Ребенок не должен отвечать за финансовые решения взрослых, а его право на образование гарантируется законом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что из-за перебоев с электроснабжением и отоплением в школах Киева и ряда регионов Украины каникулы решили продлить. При этом это не должно повлиять на продолжительность весеннего отдыха для учеников.