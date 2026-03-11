"Без зубріння правил": як насправді навчатимуть англійської у дитсадках з 1 вересня

Вихованці дошкільних закладів легко можуть опанувати ази

З 1 вересня 2026 року у дитячих садочках України стане обов'язковим вивчення англійської мови. Профільні вчителі бачать у нововведенні важливі плюси для малюків.

Що треба знати:

Дошкільнята вивчають англійську у формі гри

Це дає їм дуже хороший старт у початкових класах

Практика починати викладати мову вже у садочках добре зарекомендувала себе в Європі

Про рішення йдеться у листі Міністерства освіти і науки до відповідних департаментів. Зазначається, що вивчення англійської мови для дітей п'яти-шестирічного віку стає обов'язковою складовою освітнього процесу в усіх закладах дошкільної освіти.

Для цього у садках буде введено посаду вчителя англійської мови з розрахунку 0,25 штатної одиниці на кожну групу дітей старшого дошкільного віку. Для вихователів розроблено Методичний порадник з практичними рекомендаціями щодо планування та проведення занять з англійської мови у старших групах закладів дошкільної освіти.

Малюк вивчає англійську

Як вчителі оцінюють нововведення

Як розповіла "Телеграфу" Вікторія Ломака, вчителька англійської мови в Сумській загальноосвітній школі № 5, фіналістка Global Teacher Prize Ukraine, авторка вебінарів для вчителів, вона дуже позитивно ставиться до ідеї запровадження вивчення англійської мови вже з дитячого садочка. Цей крок допоможе дітям в майбутньому.

Як вчителька англійської мови яка працює в початковій школі, я добре бачу різницю між дітьми, які вже мали базове знайомство з мовою, і тими, хто починає з нуля. Діти, які приходять із садочка і вже знають елементарні речі — привітання, алфавіт, числа, прості слова, — значно легше включаються в навчальний процес, — пояснила Вікторія Ломака

Вона додала, що такі діти не бояться мови та сприймають її природно. Завдяки цьому вони опановують шкільну програму швидше та ефективніше.

Також не варто хвилюватися, що раннє вивчення іноземної мови може зашкодити рідній. У дитячих садках заняття проходять у формі гри: це пісеньки, рухливі вправи, короткі відео, прості діалоги. Діти не зубрять правила, а просто знайомляться з мовою у природній і веселій формі, — розповіла викладачка

За її словами, навіть якщо в результаті нововведення дещо зміститься шкільна програма, це стосуватиметься лише перших-других класів. Практика вивчення англійської з садочка існує у багатьох європейських країнах.

Саме тому я вважаю, що починати вивчення англійської з дитячого садка — це правильний і сучасний крок, який допоможе нашим дітям почуватися впевненіше у світі та легше опановувати мови у майбутньому, — резюмувала Вікторія Ломака

