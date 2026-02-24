Нардеп и его жена-чиновница "потеряли" в декларации часов на 8 миллионов: на этом странности не закончились

Странности в декларациях чиновников на часах не заканчиваются

Семья украинских чиновников Лабазюк любит дорогие часы. Однако декларировать всю свою коллекцию, вероятно, не успевает.

Об этом сообщает украинское сообщество Cats and watches. Его администраторы заметили, что народный депутат Сергей Лабазюк и его супруга Виолетта, которая работает главой Хмельницкого облсовета, время от времени появляются на публике в дорогих часах, однако часть из них не отображена в их официальных декларациях.

Так, например, Сергей Лабазюк засветился на официальных мероприятиях в таких часах:

Patek Philippe Aquanaut за примерно 100 тысяч долларов (более 4 миллионов гривен);

Patek Philippe Aquanaut

Patek Philippe Gondollo за 49 тысяч долларов (около 2 миллионов гривен);

Patek Philippe Gondollo

Hublot Classic Aerofusion за 15 тысяч долларов (более 600 тысяч гривен).

Hublot Classic Aerofusion

Итого: более шести с половиной миллиона долларов.

Его супруга Виолетта также успела отметиться на публике в дорогих незадекларированных часах:

Ulysse Nardin — 30 тысяч долларов (1 300 000 гривен);

Ulysse Nardin

Harry Winston — 5 500 долларов (~230 тысяч гривен).

Harry Winston

Итого: ~ 1 500 000 гривен.

Всего — ~ 8 000 000 гривен.

Ни одна из этих роскошных веще не была внесена в годовую декларацию семейства чиновников. По документам у него имеется всего трое часов:

Rolex Oyster Perpetual Datejust (собственность Сергея Лабазюка) — указанная в декларации стоимость 395 000.

Chopard (собственность Виолетты Лабазюк) — стоимость не указана.

Swatch Breguet (собственность Сергея Лабазюка) — стоимость не указана.

Декларация семьи Лабазюк

К слову, как обратили внимание авторы поста, на этом странности в декларациях чиновников не заканчиваются. Так, например, семейство в 2022 году смогло приобрести квартиру (собственность дочери) в Хмельницком на 116 квадратов всего за 100 тысяч гривен — менее тысячи гривен за квадрат.

Декларация семьи Лабазюк

