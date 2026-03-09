Молодая чиновница с Киевщины стала "звездой" сети: дело в ее внешности и не только (фото)
Нонна является любительницей часов и в своей коллекции имеет интересные модели
Глава Молодежного совета при Обуховском горсовете Нонна Мусикян стала объектом обсуждений в социальных сетях. Внимание пользователей привлекла её любовь к яркой обработке фотографий, а уже после люди заметили еще одно её интересное, но дорогое увлечение.
Об этом сообщает украинское сообщество Cats and watches. Так, Нонна Мусикян стала обсуждаемой персоной в Threads из-за своей любви к обработке фото.
Некоторые пользовали хейтили ее за, по их мнению, излишнюю обработку. Однако находились и те, кто встал на защиту девушки.
Обсуждение стало настолько масштабным, что вышло за рамки первоначальной темы. Так, например, сообщество Cats and watches обратило внимание, что 23-летняя Нонна является любительницей часов и в своей коллекции имеет интересные модели:
- Audemars Piguet Royal Oak Offshore с бриллиантовым безелем — 60 тысяч евро (~3 063 000 гривен);
- Rolex Datejust — 18 тысяч евро (~ 900 тысяч гривен);
- Cartier Panthère — 4 тысячи евро (~200 тысяч гривен)
Итого — около 4 миллионов гривен.
"На всякий случай: я запрещаю оскорблять эту даму, она работает на общественных началах", — добавил автор к своему посту.
