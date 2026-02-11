Коллекция часов сестры скандального Гринкевича поражает: она стоит миллионы (фото)

У Ольги Гринкевич есть роскошная коллекция часов

Ольга Гринкевич — дочь львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и сестра задержанного Романа Гринкевича. Девушка активно ведет свою страницу в Instagram, где хвастается дорогими брендами, в том числе и часами.

На странице "cats_and_watches" в соцсети Threads опубликовали фото сестры скандального Гринкевича и ее коллекцию люксовых часов, стоимость которых может превышать 250 тысяч евро (а это более 12 миллионов гривен).

Как оказалось, в коллекции Ольги Гринкевич, часы брендов Patek Philippe, Rolex, Cartier и Hublot. Каждая из моделей стоит по несколько десятков тысяч евро.

Помните Романа Гринкевича, жениха Сони Морозюк, воровавшего деньги у Минобороны? Пока он сидит в СИЗО, его сестра Оля жирует – коллекция ее часов стоит ~250 000 евро. Среди них – Patek Philippe, три Rolex, Cartier и визитка любого коррупционера безвкусно – Hublot написал "cats_and_watches"

Автор утверждает, что большинство этих часов было куплено во время войны, когда папа и брат Ольги "намахивали государство на более миллиарда гривен".

Скриншот тредс-поста cats_and_watches

В комментариях началось бурное обсуждение коллекции люксовых часов Ольги Гринкевич. Вот что пишут люди в комментариях:

Это сообщение должно видеть как можно большее количество людей. Чтобы дело Гринкевича не отошло в тихую гавань внимания гражданского общества.

То, что эти понты у нее за ворованные на военных закупках деньги — циничный пи*дец, который на голову не налезает. Но может мне кто-то объяснить, зачем столько дорогих часов одному человеку? Неужели такие суммы денег больше некуда деть?

А вы сражайтесь, собирайте по копейке ребятам на дроны! Гады, которых нужно сажать на пожизненное с конфискацией до десятого колена!

Все как всегда – бабки есть, вкуса нет!

Думаю, что нужно стучать в СБУ, а не в Тредсе.

Как сорока – бегала по бутикам, все самое трендовое скупала.

Комментарии под постом cats_and_watches

