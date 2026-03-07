Смогут ли дроны заменить артиллерию на фронте? Что не так с инициативой Минобороны

Украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова рассказала об отличии двух видов оружия

Заменят ли дроны артиллерию на фронте? И смогут ли предотвратить потери?

С приходом на должность министра цифры и аналитики Федорова наблюдается формирование общественного мнения, что дронами можно выиграть войну. А также огромный запрос от государства по производству дронов. Это подогревается заявлениями о рекордных уничтожениях оккупантов именно беспилотниками.

Вот тут та инициатива: в ВСУ создадут дроново-штурмовые подразделения; заявление о наращивании проводного компонента в уже существующих Батальонах беспилотных систем линейных бригад и возможностью открывать предприятия производителям за границей. Все эти инициативы от МО существенно стимулируют отрасль и развивают оружие, в котором Украина стремится едва ли не к первенству в мире. И это действительно нужно.

Но. Если в одной отрасли у нас прибавляется, есть риск, что в другой минусуется. Недавно заявление журналиста, а теперь военнослужащего Юрия Бутусова о дефиците снарядов тому намек. Не так давно войско всколыхнула инициатива МО убрать арту до 155 мм с поля боя. Но зачем же это делать, если на артиллерию приходится 40% поражения противника? Такие данные дает ГШ.

Есть два основных аргумента, почему войско без артиллерии ослабнет:

Артиллерия, в особенности самоходная, опережает дроны в собственной мобильности: быстро разворачивается, приводится. И от команды "к пушкам" до самого выстрела проходит от 3-х до 5-ти минут. В то время как для вылета дрона нужно около 20 минут (за которые поле боя может уже измениться). Показывала не один раз в собственных репортажах с фронта весь процесс подготовки.

Артиллерия работает при любых условиях. В морозы у нее не порвется оптоволокно (потому что его нет), не обмерзнут лопасти, что приведет к потере борта. И что главное, ей все равно на плохую видимость вокруг. Доказано окончательно морозами этой зимы.

Министр Федоров на встрече с журналистами заявил, что в МО подсчитают расходы артиллерии и будут закупать снаряды не от заявленных запросов ГШ, а от реального использования.

Впрочем, есть другая проблема: планирование заказа снарядов. В частности, у украинских производителей. У нас здесь есть два сектора:

предприятия Укроборонпрома, которые не смогли пока выполнить полностью ни один заказ.

частные украинские предприятия, наладившие линейку изготовления и ожидающие контракта от государства. Но пока ждут.

В чем разница между ними?

Помните скандал с попавшими на фронт некачественными минами? Так вот это были мины из пороха, заказанного в теплых странах, к нашим реалиям не приспособленного. Да, тогда объясняли провал на оффреках уже ликвидированного Минстратегпрома. И провалил их изготовление ПХЗ.

К слову, Юрий Бутусов отметил, что за последние несколько лет более 50 миллиардов гривен было проинвестировано в государственное предприятие ПХЗ для налаживания производства отечественных боеприпасов. Впрочем, их до сих пор нет.

Есть еще один кейс: частные производители, которые с начала полномасштабки наладили производства не только 120 мм, но и натовских 155 мм. Не заставляют себя ждать контракты от государства и развиваются вместе с европейцами.

"Украинская бронетехника" еще в прошлом году заявила, что запустила производство 155-мм снарядов в 2025 году по лицензии чешской Czechoslovak Group. Начальная мощность – 100 000 снарядов в год, с планами на расширение. Это один из первых случаев успешного трансфера технологий для большого калибра в Украине.

Благодаря "датской модели" финансирования (прямые инвестиции союзников в частный сектор) производство самоходных гаубиц "Богдана" (155 мм) выросло с 6 единиц в месяц в 2023 году до более 20 в 2025-м. Как отмечал президент, Дания предоставит Украине 130 млн евро на развитие оборонной промышленности.

Это делает Украину лидером в Европе по производству таких систем. Но у нас, журналистов, до сих пор в памяти истории, когда на неделю подразделениям давали 10 снарядов. При этом участок был горячим. Все из-за неэффективного планирования государства по закупке снарядов у тех производителей, которые могут выполнить контракты.

Я сейчас не буду перечислять провальные контракты, которые имела Украина с начала полномасштабного вторжения при разных министрах. Но есть надежда, что министр обороны, цифры и математики изменит эту тенденцию.

Главное, в своем стремлении формировать реальную потребность на основе качественных данных и убрать зоопарк неэффективных решений, важно не потерять понимание, что эффективные решения на поле боя — плюрализм оружия, расширяющий возможность поражения врага при любых условиях.

Источник: пост Кириенко в Faceboock