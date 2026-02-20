Зеленский дал интервью об уступках и продвижениях на фронте. Много ли на самом деле 300 кв. км (карта)

Говорил и о давлении на Киев со стороны Вашингтона.

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что США и Россия выдвинули условия окончания войны в Украине. При этом ВСУ продвинулись на фронте на 300 кв. км.

Об этом глава государства заявил в интервью AFP. По словам президента, сейчас вопрос территорий стал острее всего в переговорах.

"Телеграф" собрал главные заявления Зеленского:

И США, и Россия говорят: если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, выведите ВСУ из Донбасса.

Нельзя сказать, что мы проигрываем войну. Честно говоря, мы ее точно не проигрываем, точно. Вопрос в том, победим ли мы.

Я не буду вдаваться во много подробностей, но сегодня я могу поздравить нашу армию, прежде всего, все Силы обороны, потому что по состоянию на сегодня освобождены 300 (квадратных) километров.

Будем откровенны – россияне просто хотят меня заменить. Я еще не решил, буду ли баллотироваться на предстоящих выборах. Никто не хочет выборов во время войны. Все боятся ее разрушительного воздействия.

Я еще не решил, буду ли баллотироваться на предстоящих выборах. Никто не хочет выборов во время войны. Все боятся ее разрушительного воздействия. Мы хотели бы видеть контингент (иностранные войска — ред.) поближе к линии фронта. Конечно, никто не хочет стоять на первой линии, и конечно украинцы хотели бы, чтобы наши партнеры стояли с нами на передовой.

Заметим, что, по словам президента, требование уступить территорию России прозвучало на фоне того, что украинские войска набирают позиции вдоль южной линии фронта. Однако в интервью Зеленский не рассказал, за какой именно период и где конкретно были освобождены территории.

По последним данным DeepStateMap было освобождено более 70 квадратных километров, в том числе на Покровском и Ореховском направлениях. Добавим, что 40 квадратных километров — это условно 2-3 села. К примеру, площадь Покровского района составляет более 4 тысяч кв. км.

Какие территории уволила Украина. Данные: DeepState

Напомним, что 17-18 февраля в Женеве проходили мирные переговоры между Украиной, США и Россией. На них поднимался не только вопрос территорий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Зеленского уже отреагировали на заявления WSJ, что якобы Украина планирует воевать еще три года.