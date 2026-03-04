"В Кремле уже напряглись": в Раде оценили влияние операции США в Иране на войну в Украине

Общие последствия конфликта можно будет оценить позже

Каждый новый день войны на Ближнем Востоке влияет на мировые процессы. Также это касается и российской агрессии против Украины.

"Телеграф" поинтересовался у представителей Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке о том, какое влияние война в Иране может оказать на Украину.

Секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что боевые действия на Ближнем Востоке обязательно повлияют на российско-украинскую войну. Колючевым вопросом является продолжительность операции США и их союзников в регионе.

"Этот вопрос точно не параллелен и точно последствия мы увидим. Все будет зависеть от многих факторов, в том числе от, скажем так, от продолжительности этой войны. И чем дольше она будет, тем, конечно, последствия будут больше. В первую очередь это относительно вооружений, и, в частности, таких важных для нас, как средства противовоздушной обороны. Если это перейдет в более затяжной конфликт, то все остальные вооружения тоже будут важны. Сейчас Европа выделяет средства, и мы должны сами искать эти вооружения по миру, чтобы можно было вести войну. Так что мы можем получить большую конкуренцию на рынке вооружений и это будет иметь прямое влияние. Я уже не говорю, что там дальше могут быть последствия экономические", — отметил Костенко.

Он пояснил, что это может быть вызвано длительной блокировкой Ираном Ормузского пролива. Чем это опасно, можно увидеть уже сейчас, поскольку цена на нефть уже выросла, а если будет затяжной конфликт, она будет дальше расти.

Ормузский пролив

"Если мы не введем санкции против всего теневого флота и не будем против него бороться, Россия сможет накапливать ресурсы для ведения войны. А ее оборонно-промышленный комплекс отлажен так, что и простые вооружения, имея ресурсы, они могут делать легко, и поле боя для них будет подпитываться довольно просто. Это вторая угроза. Ну и третье. Многие страны зависят от этого региона, включая Европу. Для них война в Украине – это очень важно, но странами руководят политические лидеры, отвечающие за благосостояние населения. От этого зависят их избирательные процессы и они будут также туда обращать внимание. А это отвлечение внимания от нас. И для нас это не хороший сигнал. Такие вот факторы мы видим, которые будут зависеть от продолжительности этого конфликта", – отметил нардеп.

Он также добавил, что события в Иране заставили российское руководство нервничать. Но все же не стоит слишком переоценивать это влияние на их позицию по поводу войны против Украины.

"То, что в Кремле напряглись, это 100%. Но ведь не будем сравнивать Иран и Россию. Наибольшее ядерное государство, в котором коэффициент устойчивости принятия решений зависит там, от одного человека, но все же там у них есть, скажем так, потенциал для того, чтобы, ну, скажем так, не дай Бог, что произойдет с лидером, могут быть отданы любые приказы, в том числе, для применения оружия массового поражения, поскольку это самая большая ядерная страна в мире", — резюмировал Костенко.

Роман Костенко

Оценивать рано, но последствия очевидны

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель фракции "Слуга народа", Александр Федиенко считает, что пока рано давать окончательную оценку этим событиям. Однако последствия от них очевидны.

"Мы видим, что Россия пока никак, как говорится, не отсвечивает и не триггерится. Поэтому будем наблюдать пока. Очевидно, Иран пользуется средствами ПВО российскими, но подтверждения сбивания самолетов ракетами С-300, С-400, я не видел. Мне кажется, но подтверждения этой информации у меня нет, что Россия, скорее всего, запретила против американских самолетов использовать российскую ПВО. Это мое личное мнение исключительно исходя из информации, которая есть в публичном доступе. В средствах массовой информации из региона сообщения, что между РФ и Ираном есть обмен информацией. Россия договаривается о гуманитарных коридорах для американских самолетов", — пояснил Федиенко.

Александр Федиенко

Не стоит торопиться с выводами

В свою очередь член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель фракции "Слуга народа" Юрий Здебский также считает, что пока не стоит спешить с выводами. Этот вопрос требует взвешенного подхода.

"Вы знаете, я не могу пока этот вопрос прокомментировать. Чтобы на него ответить, нужно много знать факторов. Насколько я владею информацией, мы в принципе готовы к любым сценариям. Мы готовимся. Да, ракеты в ПВО — это проблема", — сказал Здебский.

"То, что союзник Путина страдает, конечно, это нам в плюс. Ну чего же нам не плюс? Конечно, нам плюс. Однако этот вопрос еще предстоит проанализировать. Я им не занимался, поэтому ответа сейчас не хочу давать. Все, что препятствует России – это нам плюс. Им ужаснее, нам лучше. Но нужно изучить вопрос более подробно. В общем такое впечатление, что мир сошел с ума. Так что нам нужно это учесть и готовиться ко всему. Мы это все, что происходит, мы встречаем с оружием в руках, потому что у нас в стране война. Это большой плюс для нашей страны. Потому что мы знаем, как бороться с шахедами", – заявил Здебский.

Юрий Здебский

