США начали операцию в еще одной стране: что происходит (карта)

Соединенные Штаты Америки и Эквадор начали совместные военные операции против организаций, которые признаны террористическими. На территории Эквадора американские бойцы спецназа помогают местным военным проводить рейды против предполагаемых центров наркоторговли.

Что нужно знать:

Военные США не участвуют непосредственно в штурмовых действиях

Эквадор почти не производит кокаин, но расположен между двумя крупнейшими производителями — Колумбия и Перу

В Белом доме операцию в настоящее время никак не комментировали

Об этом пишет New York Times, ссылаясь на информацию Министерства обороны Штатов. В материале указано, что американские военныене участвуют не посредственно в штурмовых действиях, а сосредоточены на планировании операций, а также предоставлении разведывательной и логистической помощи.

Эквадор сам почти не производит кокаин, но находится между двумя крупнейшими производителями — Колумбией и Перу. Из-за удобных портов и выхода к Тихому океану страна стала важным транзитным маршрутом для отправки кокаина в США и Европу.

Южное командование вооруженных сил СШАопубликовало 30-секундный ролик, на котором видно, как вертолет пролетает над районом. Американский чиновник заявил, что видео демонстрирует первый из серии ожидаемых рейдов по всей стране, в некоторых из которых будут участвовать американские советники, а в других — только эквадорские силы. В данном случае, когда в операции участвовали преимущественно эквадорские силы, по словам чиновника, неясно, какова была цель миссии и была ли она успешной.

"Эти операции являются ярким примером приверженности партнеров в Латинской Америке и Карибском бассейне борьбе с бедствием наркотерроризма", — говорится в заявлении Южного командования США.

Также отмечается, что по территории всей Латинской Америки картели ведут борьбу друг с другом и с властями за производство кокаина и его контрабанду в Соединенные Штаты. Эквадор, крупнейший в мире экспортер этого наркотика, не производит его, но служит маршрутом для контрабандных группировок, действующих в Колумбии и Перу.

Рейды начались через три недели после того, как генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, созвал в Вашингтоне военных лидеров со всего Западного полушария, чтобы настаивать на дальнейшей координации в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и транснациональными преступными группировками в регионе.

С начала сентября Соединенные Штаты убили по меньшей мере 150 человек в результате 44 известных ударов по судам в Карибском море и восточной части Тихого океана, которые, по утверждению администрации Трампа, без предоставления доказательств, перевозили наркотики. В то же время ряд американских юристов заявляли, что эти удары являются незаконными, поскольку военные не могут преднамеренно наносить удары по гражданским лицам, которые не представляют непосредственной угрозы насилия, даже если их подозревают в совершении преступных действий.

Операции США в 2026 году

С 3 января вооруженные силы США провели операцию на территории Венесуэлы под названием Operation Absolute Resolve. Цель — поимка действующего президента Николаса Мадуро и его супруги, которые были доставлены в США для дальнейшего судебного преследования. Операция включала авиаудары, спецоперации сил специальных операций и задействование авиации и других родов войск.

10 января 2026 года Штаты и Иордания начали вторую волну авиаударов по целям Исламского государства в Сирии, поразив более 35 целей с использованием более 90 высокоточных боеприпасов. В операции участвовало более 20 самолетов. 16 января США нанесли еще один ответный удар на северо-западе Сирии, убив Билала Хасана аль-Джасима, высокопоставленного лидера связанной с "Аль-Каидой".

С конца февраля 2026 США совместно с Израилем проводят крупномасштабную военную кампанию против Ирана, включающую удары по военным объектам в стране и действия в регионе Ближнего Востока.

