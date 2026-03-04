В Киеве выросло количество ДТП во время гололеда: сколько людей пострадало (документ)

Погодные условия повлияли на аварийность на столичных дорогах

В первые две недели февраля 2026 года, из-за снега и гололеда, передвигаться по дорогам Киева на автомобиле было крайне тяжело. В этот период общее количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), по сравнению с январем, увеличилось, однако летальных исходов и травм стало меньше.

"Телеграф" поинтересовался в Управлении патрульной полиции Киева, какое количество ДТП произошло и сколько людей пострадало с начала года.

Что нужно знать:

Снегопады в начале февраля парализовали движение в Киеве

По сравнению с январем количество ДТП в этот период возросло

Число пострадавших и жертв снизилось

Количество ДТП в феврале

Согласно информации заместителя начальника Управления — начальника отдела мониторинга и аналитического обеспечения Александра Парамонова в начале февраля в Киеве произошло более 2 тысяч ДТП. В них погибли 4 человека, еще 63 — травмировались.

Согласно данным информационно-телекоммуникационной системы "Информационный портал Национальной полиции Украины" за период с 1 по 18 февраля 2026 года в городе Киеве было зарегистрировано 2033 дорожно-транспортных происшествий. Из них — 65 ДТП с пострадавшими, в которых 4 человека погибли и 63 человека травмированы", — говорится в документе.

Количество аварий в Киеве в феврале

Количество ДТП в январе

В то же время в полиции сообщили, что в январе 2026 года общее количество ДТП было меньше. Однако в них погибло и травмировалось больше людей.

"Согласно данным информационно-телекоммуникационной системы "Информационный портал Национальной полиции Украины" за период с 13 по 31 января 2026 года в городе Киеве было зарегистрировано 1864 ДТП, из них — 70 ДТП с пострадавшими, в которых 6 человек погибло и 64 человека травмированы", — сказано в документе.

Количество аварий в Киеве в январе

Таким образом, погодные условия вызвали в феврале на 159 ДТП больше, чем в январе. Однако количество аварий с тяжелыми последствиями уменьшилось, как и количество жертв и пострадавших. Вероятно, это обусловлено снижением скорости движения и повышением внимательности водителей.

Дорожное движение в Киеве 16 февраля. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

