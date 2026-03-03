Каждая третья гривна в минус, и это только легально: как украинцы играют и сколько проигрывают

На нелегальный бизнес приходится более 53% рынка

Украинцы — азартная нация, доказывающая соответствующие расходы: в 2025 году общий объем пополнений игровых кошельков в нашем государстве составил 158 млрд грн, тогда как выплаты выигрышей составляли всего 105 млрд грн. То есть, где-то треть люди проиграли, не вернули деньги.

Точную статистику привел директор департамента интегрированного надзора за банками Нацбанка Андрей Котюжинский. Речь идет о легальном игорном бизнесе, который регулятор может оценить по соответствующим денежным проводкам.

"Белую" часть этой отрасли открыто обслуживают пять украинских банков, хотя регулятор и не назвал их имена. Объемы нелегальной игры в Украине оценивают по-разному: от 37 млрд грн до 66 млрд грн. Эти деньги идут, как говорится, мимо кассы, что очень не нравится чиновникам и Нацбанку. Ведь не уплачиваются соответствующие налоги, и на нелегальный бизнес приходится чуть больше половины (53%) рынка.

Статистика игорного бизнеса

Директор департамента финансового мониторинга Анна Липская НБУ 3 марта рассказывала, что "выявленные объемы аномальных трансакций в деятельности отдельных организаторов азартных игр могут свидетельствовать о повышенных рисках уклонения от уплаты налогов, отмывании средств и вызывают сомнения в соответствии и сути такой деятельности на рынке азартных игр".

В то же время Андрей Котюжинский уточнил: за последние два года наши люди стабильно ежемесячно пополняют игровые кошельки где-то на 12 млрд грн и получают выплаты выигрышей на 8 млрд грн.

"На рынке работает около 20 лицензированных операторов. В то же время рынок остается высоко концентрированным — четыре игрока аккумулируют около 80% объема рынка", — добавил он.

Исследователи отмечают, что наиболее активно в Украине играют мужчины — 78% игроков, преимущественно женатые, а на женщин приходится только 28%. При этом чаще всего речь идет о людях в возрасте от 31 до 40 лет. Самые популярные онлайн-казино, ставки на спорт и киберспорт.

Медиа писали, что игрой нередко отвлекаются военнослужащие и даже отмечали, что они тратят на нее значительные деньги. Если принимать во внимание только нацбанковскую "белую" статистику в 12 млрд грн ежемесячных ставок, то в среднем получится около 13% всех месячных военных зарплат. В начале 2025 года на тот момент премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал об общей выплате всем военным зарплат в первые четыре месяца в размере 365 млрд грн, то есть чуть более 90 млрд грн в месяц.

Еще интереснее сравнивать годовой объем расходов на "белую" игру в 158 млрд грн в год с общими вложениями населения Украины на банковские счета. По данным НБУ, на 1 января 2026 года их общий объем составлял 1,4 трлн грн, то есть на игру приходится 11,3% банковских накоплений украинцев.