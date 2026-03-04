Вы бы уже могли купить новый Айфон: сколько денег тратится на кофе в год

Следует отказаться от напитка или найти альтернативу

Ежедневно покупая чашку эспрессо в кофейне, большинство украинцев даже не осознают, сколько денег тратят в год. Даже по одной чашке в день расходы могут оказаться значительными, и эта сумма способна удивить.

"Телеграф" подсчитал точную цифру. За основу взяли обычное эспрессо, средняя цена которого в конце 2025 года составляла 41 гривну, по данным "Опендатабота".

Если кофе не покупать месяц, экономия будет составлять около 1 230 гривен, за три месяца – 3 690 гривен, за полгода – 7 380 гривен, а за год – почти 14 965 гривен. Даже небольшая ежедневная привычка может превратиться в существенную экономию, так что стоит подумать об альтернативах или ограничении частоты походов в кафе.

Что можно купить на эти средства

Отказавшись от ежедневного кофе в кафе на целый год и собравши до 15 000 гривен, можно купить новый iPhone или Samsung, по данным онлайн-магазина "Rozetka".

Сколько стоят телефоны в "Rozetka"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что экономия возможна не только на кофе. Мы проанализировали, какую консервированную рыбу выгоднее всего купить в "Сильпо".