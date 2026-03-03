Иран перекрыл Ормузский пролив? Почему это выгодно России и какие последствия блокады

Если военное напряжение в Персидском заливе будет продолжаться более четырех недель, возможно подорожание горючего

Иран заявил о закрытии Ормузского пролива и предупредил, что любое судно, которое войдет в его акваторию, будет подожжено. В связи с этим Индия может вернуться к покупке российской нефти.

Что нужно знать:

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти

Перекрытие этого канала повлияет на мировой экспорт нефти

В результате войны в Иране Россия еще больше превратится в сырьевой придаток Китая

Индия может снова начать покупать российскую нефть

Как сообщает Bloomberg, Индия, являющаяся третьим в мире импортером нефти, рассматривает возврат к закупкам российской нефти. Речь идет о партиях, ожидающих вблизи индийских вод, это — 9,5 млн баррелей российской нефти.

Запасы Индии (коммерческие и государственные) покрывают до двух недель потребления. Стратегический резерв – около 30 млн баррелей (около шести дней потребления).

Ормузский пролив

Действительно ли перекрыт Ормузский пролив

В то же время журналистка Fox News Дженнифер Гриффин, ссылаясь на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), заявила, что несмотря на заявление Корпуса стражей исламской революции, Ормузский пролив остается открытым для судоходства. По их информации, Иран не патрулирует пролив, и "пока нет признаков минирования".

"80% их нефти идет в Китай. Минирование пролива нанесло бы ущерб Ирану и его ключевому союзнику ", — говорится в сообщении.

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко написал в Telegram, что в результате войны в Иране роль России как сырьевого придатка Китая только углубится.

Ормузский пролив — почему он важен

Ормузский пролив — это единственный морской путь, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном. Это узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное – Объединенным Арабским Эмиратам и Мусандам, эксклаву Омана.

Ормузский пролив на карте

По оценкам экспертов, через нее проходит около 20% мировой нефти, что составляет 17-18 миллионов баррелей в день. Свою нефть через этот пролив танкерами экспортируют, в частности, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Как перекрытие Ормузского пролива повлияет на цены на горючее

Поскольку через Ормузский пролив проходит около пятой части всех мировых нефтяных грузов, ее возможна блокада — главный страх рынков. Топливный эксперт Леонид Косянчук в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" пояснил, что хотя ситуация с проливом остается нестабильной, американское морское присутствие в регионе может повлиять на разблокировку.

"Мы понимаем, что более 20% мировой нефти движется именно через Ормузский пролив. Биржа всегда реагирует даже не на то, что на военные действия в таком узком месте — они даже реагируют на некоторые высказывания тех или иных политиков", — говорит он.

Президент британской ассоциации автомобилистов AA Эдмунд Кинг не исключает резкого роста цен. По его словам, "волнение и бомбардировка на Ближнем Востоке, несомненно, станут катализатором нарушения глобального распределения нефти". Он предупредил, что в ближайшие 10-12 дней на заправках могут появиться рекордные цены.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что цены на нефть подскочили из-за конфликта в Иране. Как это повлияет на Украину и может подорожать.