В "Сильпо" обвалили цену на популярный товар для дома: успейте забрать за полцены

На сэкономленные деньги можно купить еще одну упаковку

Для тех, кто привык покупать с умом и делать запасы, появилась отличная возможность существенно сэкономить. В сети супермаркетов "Сільпо" стартовал настоящий ценопад на базовый товар, который необходим в каждом доме.

Речь идет о большой упаковке трехслойной туалетной бумаги Nua (32 рулона). Если раньше такой объем приходилось отдавать немалую сумму, то сейчас действует мега-скидка, которая позволяет сохранить семейный бюджет.

Сколько можно сэкономить

Сейчас на этот товар действует скидка -53%. Старая цена составила 799,00 грн, однако по условиям акции стоимость снизилась до 379,00 грн. Таким образом, покупатели могут сэкономить более 400 гривен на одной упаковке — это фактически покупка за полцены.

Почему это выгодное предложение

Бумага имеет 3 слоя, что обеспечивает мягкость и прочность. В пачке 32 рулона, чего хватит на продолжительное время для всей семьи. Покупать большим свертком во время акции всегда выгоднее, чем брать маленькие упаковки по 4 или 8 штук по обычной цене.

Акционные предложения в "Сільпо" обычно имеют ограниченный срок действия или длятся до окончания товарных запасов на складе. Итак, если вы планировали в ближайшее время пополнить хозяйственные резервы, сейчас именно тот момент, когда это можно сделать с максимальной выгодой.

