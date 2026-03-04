"Ответ за всех нас". Посол восхитил украинцев письмом иранцам

Иранские дипломаты "забыли", что Россия каждый день пытается убивать украинцев их дронами

Посольство Ирана в Южно-Африканской республике обратилось в посольство Украины с просьбой почтить память аятоллы Али Хаменеи, который был ликвидирован в ходе массированных ракетных ударов США и Израиля по Ирану. Посол Украины в ЮАР Александр Щерба дал достойный ответ, который активно поддерживают украинцы.

Что нужно знать:

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в первые дни операции

На его место уже избрали другого правителя – его сына

Союзник России решил искать соболезнования у украинцев, которых помогает ей убивать

Он сообщил в Facebook, что посольство Ирана в ЮАР направило посольству Украины сообщение об открытии книги скорби по погибшему аятолле и его приспешникам. Свой ответ Александр Щерба счел необходимым сделать публичным.

Как военные союзники Российской Федерации, лидеры Ирана запятнали себя кровью тысяч украинских граждан — мужчин и женщин, детей и пожилых людей — убитых с помощью пресловутых иранских дронов "Shahed" и других военных технологий, которую Ваше правительство так охотно поставляло России. Ваши лидеры были соучастниками бесконечного горя, которое испытали гражданские украинцы, — написал посол

Александр Щерба добавил, что как человек, верящий в Бога, старается не радоваться смерти кого-либо. Но как украинец, который на себе почувствовал, что такое атаки иранскими "шахедами", он хочет, чтобы каждый причастный получил по заслугам.

Как верующий человек, я стараюсь не радоваться смерти других людей — даже тех, кто сознательно решил быть мучителем моего народа, не сделавшего Вашему ничего плохого. Но как человек, три года живший в Киеве под ежедневные завывания иранских машин смерти, я не могу не желать, чтобы каждый преступник получил по заслугам за то, что совершил. Если не перед людьми, то перед Богом, — говорится в ответе

Александр Щерба подчеркнул, что не знаком с послом Ирана в ПАР и не имеет к нему личной неприязни. Он добавил, что "иногда хорошим дипломатам приходится представлять плохих лидеров и их политику".

Но надеюсь, Вы понимаете, что я не буду выражать скорбь по поводу людей, чья смерть у меня скорби не вызывает, — заключил дипломат.

Для справки: Открытие книги скорби в посольстве — это официальная процедура памяти погибших (в результате трагедий, катастроф, терактов), позволяющая дипломатам, иностранным официальным лицам и гражданам выразить соболезнования. Она размещается в помещении диппредставительства, где посетители могут оставить запись. Также возможна в электронном виде.

Украинцы активно поддержали ответ посла

На момент публикации новости под постом Щербы более 4 с половиной тысяч "лайков" за три часа. Украинцы активно распространяют и комментируют сообщение и благодарят Александра Щербу за то, что выразил то, что чувствуют все украинцы. Вот некоторые из комментариев:

Достойный ответ

Достойно! Благодарю Вас, господин Посол, за защиту и голос позиции украинского народа

Какие сильные слова! Благодарю вас за то, что так удачно выразили чувства украинцев и указали преступникам на их место в истории

Спасибо за достойный ответ дипломата и от имени всех украинцев!

Лучше и не скажешь

Метко, ответ за всех нас, кто живет под звуки тревоги от иранских шахедов

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о сыне Али Хаменеи, который стал новым лидером Ирана. До своего избрания Моджтаба Хаменеи не был известной фигурой и действовал в основном в тени, руководя офисом верховного лидера из-за кулис.