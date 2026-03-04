"У Кремлі вже напружились": у Раді оцінили вплив операції США в Ірані на війну в Україні

Загальні наслідки конфлікту можна буде оцінити пізніше

Кожен новий день війни на Близькому Сході впливає на світові поцеси. Також це стосується і російської агресії проти України.

"Телеграф" поцікавився у представників Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо того, який вплив війна в Ірані матиме на Україну.

Секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що бойові дії на Близькому Сході обов'язково вплинуть на російсько-українську війну. Колючовим питанням є тривалість операції США та їх союзників в регіоні.

"Це питання точно не є паралельним і точно наслідки ми побачимо. Все буде залежати від багатьох факторів, в тому числі від, скажем так, від тривалості цієї війни. І чим довше вона буде, тим, звичайно, наслідки будуть більші. В першу чергу, це щодо озброєнь, і, зокрема, таких важливих для нас, як засоби протиповітряної оборони. Якщо це перейде в більш затяжний конфлікт, то й всі інші озброєння теж будуть важливі. Зараз Європа виділяє кошти і ми маємо самі шукати ці озброєння по світу, щоб можна було вести війну. Тож ми можемо отримати велику конкуренцію на ринку озброєнь і це буде мати прямий вплив. Я вже не кажу, що там далі можуть бути, наслідки економічні", — зазначив Костенко.

Він пояснив, що це може бути спричинене тривалим блокуванням Іраном Ормузької протоки. Чим це небезпечно, можна побачити вже зараз, оскільки ціна на нафту вже зросла, а якщо буде затяжний конфлікт, вона далі буде рости.

Ормузька протока

"Якщо ми не введемо санкції проти всього тіньового флоту і не будемо проти нього боротись, Росія зможе накопичувати ресурси для ведення війни. А її оборонно-промисловий комплекс налагоджений так, що і прості озброєння, маючи ресурси, вони можуть робити легко, і поле бою для них буде підживлювати досить просто. Це друга загроза. Ну і третє. Багато країн залежать від цього регіону, в тому числі Європа. Для них війна в Україні — це дуже важливо, але країнами керують політичні лідери, які відповідають за добробут населення. Від цього залежать їх виборчі процеси, і вони будуть також туди звертати увагу. А це відволікання уваги від нас. І для нас це не є хорошим сигналом. Такі от фактори ми бачимо, які будуть залежати від тривалості цього конфлікту", — зазначив нардеп.

Він також додав, що події в Ірані змусили російське керівництво нервувати. Але все ж не варто надто переоцінювати цей вплив на їх позицію щодо війни проти України.

"Те, що в Кремлі напряглись, це 100%. Але ж не будемо зрівнювати Іран і Росію. Найбільшу ядерну державу, в якій коефіцієнт стійкості прийняття рішень залежить там, від однієї людини, але все ж таки там в них є, скажем так, потенціал для того, щоб, ну, скажем так, не дай Бог, що то станеться з лідером, можуть бути віддані будь-які накази, в тому числі там для застосування зброї масового ураження, оскільки це найбільша ядерна країна в світі", — резюмував Костенко.

Роман Костенко

Оцінювати зарано, але наслідки очевидні

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник фракції "Слуга народу", Олександр Федієнко вважає, що поки зарано надавати остаточну оцінку цим подіям. Проте наслідки від них очевидні.

"Ми бачимо, що Росія поки ніяк, як то кажуть кажуть, не відсвічує і не тригериться. Тому будемо спостерігати поки. Вочевидь, Іран користується засобами ППО російськими, але підтвердження збиття літаків ракетами С-300, С-400, я не бачив. Мені здається, але підтвердження цієї інформації в мене немає, що Росія, скоріше за все, заборонила проти американських літаків використовувати російську ППО. Це моя особиста думка, виключно виходячи з інформації, яка є в публічному доступі. В засобах масової інформації з того регіону повідомлення, що між РФ та Іраном є обмін інформацією. Росія домовляється про гуманітарні коридори для американських літаків", — пояснив Федієнко.

Олександр Федієнко

Не варто поспішати з висновками

Своєю чергою, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник фракції "Слуга народу", Юрій Здебський також вважає, що поки не варто поспішати з висновками. Це питання потребує зваженого підходу.

"Ви знаєте, я не можу поки це запитання прокоментувати. Щоб на нього відповісти, треба багато знати факторів. Наскільки я володію інформацією, ми в принципі готові до будь-яких сценаріїв. Ми готуємось. Так, ракети до ППО — це проблема", — сказав Здебський.

За словами нардепа, в цій ситуації є також свої плюси. Можливо це вплине на постачання якогось військового обладнання до РФ.

"Те, що союзник Путіна страждає, звичайно, це нам в плюс. Ну чого ж нам не плюс? Звичайно, нам плюс. Проте це питання ще потрібно проаналізувати. Я ним не займався, тому відповіді зараз не хочу давати. Все, що перешкоджає Росії — це нам плюс. Їм гірше, нам краще. Але треба вивчити питання більш детально. Загалом таке враження, що світ зійшов з розуму. Так що нам треба це врахувати і готуватись до всього. Ми, що зараз стається, ми зустрічаємо зі зброєю в руках, бо в нас в країні війна. Це великий плюс для нашої країни. Тому що ми знаємо, як боротися з шахедами", — заявив Здебський.

Юрій Здебський

