Весна может принести паводки: какие области Украины в зоне риска (карта)
Может подтопить большое количество населенных пунктов
Весной 2026 года Сумская и Черниговская области готовятся к возможным паводкам и подтоплениям. В связи с этим проводится мониторинг ситуации, проверяется техника и подготовлены службы для оперативного реагирования.
Что нужно знать:
- Малые реки начнут вскрываться с 20 марта
- Возможны подтопления домов, приусадебных участков и осложнения транспортного сообщения
- Подготовлены лодки, спасательная техника, насосы, инженерная техника и электростанции
Соответствующая информация была получена от Сумской областной государственной администрации и ГУ ГСЧС Черниговской области в ответ на соответствующие запросы "Телеграфа".
Спасатели предупреждают жителей о возможных подтоплениях домов и осложнениях с транспортным сообщением.
Сумская область
В администрации отметили, что в области при благоприятных гидрометеорологических условиях ледовый покров на реках может отсутствовать, возможен подъем уровней воды.
Местные реки начнут вскрываться с 20 марта, а средние реки бассейна Десны (Сейм, Клевень, Снов) могут выйти из берегов с середины апреля.
"Продолжительность прохождения паводковой волны на малых реках обычно не превышает двух недель. На средних реках бассейна Десны (Сейм, Клевень, Снов) пик наблюдается ориентировочно с 10 по 20 апреля, а паводковая волна на средних реках длится около месяца, однако все зависит от погодных условий. В бассейне Десны (Сула, Клевень и другие) ледоход и паводок начинаются с 5–15 апреля, на средних — в начале мая", — рассказали в Сумской ОГА.
Справка: Вскрытие рек — процесс разрушения ледяного покрова на реках вследствие потери его толщины и прочности под воздействием тепла, воздуха и воды, а также в результате увеличения скорости течения при подъёме уровня воды.
Известно, что уже пострадали 102 домовладения, а в зоне риска находятся 128 населённых пунктов (частичное подтопление жилых домов и домовладений, частных приусадебных участков, садово-огородных участков). Для борьбы с водой готовы инженерная техника, насосы и специальные средства для преодоления водных препятствий.
"В период 2024–2025 годов проводились комплексные мероприятия по восстановлению и ликвидации последствий подтоплений, связанных с весенними паводками и обильными дождями. Это свидетельствует о достаточной способности реагирования на чрезвычайные ситуации. В то же время в 2025 году фиксировались локальные дождевые и снежные паводки, которые вызвали подтопление отдельных территорий вследствие превышения пропускной способности гидротехнических сооружений и недостаточной работы дренажных систем", — говорится в ответе администрации.
Черниговская область
Этой весной в области могут пострадать от паводка на реках Днепр и Десна определенные населенные пункты. Возможны подтопления домов, приусадебных участков и трудности с транспортным сообщением.
Спасателей сосредоточатся на поиске и эвакуации людей, помощи пожилым и больным, защите имущества и обеспечении работы жизненно важных объектов. Для этого готовы лодки, спасательная техника, насосы, инженерная техника и электростанции.
В зоне риска этой весной:
- Мнёв — село Черниговского района.
- Пустынки — село Черниговского района.
- Загатка — село Черниговской области.
- Старик — село в районе.
- Повидов — село в районе.
- Прохоров — населённый пункт.
- Днепровское — село.
- Шмаёвка — село.
- Радуль — посёлок городского типа.
- Новосёлки — село.
- Кукари — село.
- Плехтиевка — село.
- Задериевка — село.
- Малый Дырчин — село.
Корюковский район
- Малое Устье — село.
- Луки — село.
- Овчаровка — село.
- Остаповка — село.
Нежинский район
- Ядуты — село.
- Остров Надежды — село.
- Сапоновка — село.
Новгород‑Северский район
- Бирино — село.
- Прокоповка — село.
- Подгорное — село
Также отмечается, что в 2024–2025 годах удалось избежать серьезных подтоплений. Однако в то же время наблюдались проблемы с транспортом. Мобильные спасательные посты помогли более 2 тысячам человек, доставили продукты и воду.
В течение февраля-мая 2025 года, с учетом благоприятных погодных условий, паводковая ситуация на территории области, в целом, была контролируемой.
Что такое паводки
Паводки — это когда вода в реках или на местности поднимается выше обычного уровня и затапливает дома, дороги, огороды или другие территории. В отличие от наводнений паводки возникают нерегулярно. Значительный паводок может вызвать наводнение.
Это явление вызвано дождями, снегом или таянием льда, которое может временно "залить" землю водой.
К примеру, это может произойти весной, когда тает снег, реки наполняются водой и могут выйти из берегов или после сильного дождя низины и улицы могут превратиться в временные озёра.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце февраля 2026 года в Ровенской области начало подтапливать села.