Весна может принести паводки: какие области Украины в зоне риска (карта)

Может подтопить большое количество населенных пунктов

Весной 2026 года Сумская и Черниговская области готовятся к возможным паводкам и подтоплениям. В связи с этим проводится мониторинг ситуации, проверяется техника и подготовлены службы для оперативного реагирования.

Что нужно знать:

Малые реки начнут вскрываться с 20 марта

Возможны подтопления домов, приусадебных участков и осложнения транспортного сообщения

Подготовлены лодки, спасательная техника, насосы, инженерная техника и электростанции

Соответствующая информация была получена от Сумской областной государственной администрации и ГУ ГСЧС Черниговской области в ответ на соответствующие запросы "Телеграфа".

Спасатели предупреждают жителей о возможных подтоплениях домов и осложнениях с транспортным сообщением.

Сумская область

В администрации отметили, что в области при благоприятных гидрометеорологических условиях ледовый покров на реках может отсутствовать, возможен подъем уровней воды.

Местные реки начнут вскрываться с 20 марта, а средние реки бассейна Десны (Сейм, Клевень, Снов) могут выйти из берегов с середины апреля.

"Продолжительность прохождения паводковой волны на малых реках обычно не превышает двух недель. На средних реках бассейна Десны (Сейм, Клевень, Снов) пик наблюдается ориентировочно с 10 по 20 апреля, а паводковая волна на средних реках длится около месяца, однако все зависит от погодных условий. В бассейне Десны (Сула, Клевень и другие) ледоход и паводок начинаются с 5–15 апреля, на средних — в начале мая", — рассказали в Сумской ОГА.

Справка: Вскрытие рек — процесс разрушения ледяного покрова на реках вследствие потери его толщины и прочности под воздействием тепла, воздуха и воды, а также в результате увеличения скорости течения при подъёме уровня воды.

Сумская область на карте

Известно, что уже пострадали 102 домовладения, а в зоне риска находятся 128 населённых пунктов (частичное подтопление жилых домов и домовладений, частных приусадебных участков, садово-огородных участков). Для борьбы с водой готовы инженерная техника, насосы и специальные средства для преодоления водных препятствий.

"В период 2024–2025 годов проводились комплексные мероприятия по восстановлению и ликвидации последствий подтоплений, связанных с весенними паводками и обильными дождями. Это свидетельствует о достаточной способности реагирования на чрезвычайные ситуации. В то же время в 2025 году фиксировались локальные дождевые и снежные паводки, которые вызвали подтопление отдельных территорий вследствие превышения пропускной способности гидротехнических сооружений и недостаточной работы дренажных систем", — говорится в ответе администрации.

Черниговская область

Этой весной в области могут пострадать от паводка на реках Днепр и Десна определенные населенные пункты. Возможны подтопления домов, приусадебных участков и трудности с транспортным сообщением.

Черниговская область на карте

Спасателей сосредоточатся на поиске и эвакуации людей, помощи пожилым и больным, защите имущества и обеспечении работы жизненно важных объектов. Для этого готовы лодки, спасательная техника, насосы, инженерная техника и электростанции.

Ответ ГУ ГСЧС Черниговской области "Телеграфу"

В зоне риска этой весной:

Мнёв — село Черниговского района.

— село Черниговского района. Пустынки — село Черниговского района.

— село Черниговского района. Загатка — село Черниговской области.

— село Черниговской области. Старик — село в районе.

— село в районе. Повидов — село в районе.

— село в районе. Прохоров — населённый пункт.

— населённый пункт. Днепровское — село.

— село. Шмаёвка — село.

— село. Радуль — посёлок городского типа.

— посёлок городского типа. Новосёлки — село.

— село. Кукари — село.

— село. Плехтиевка — село.

— село. Задериевка — село.

— село. Малый Дырчин — село.

Корюковский район

Малое Устье — село.

— село. Луки — село.

— село. Овчаровка — село.

— село. Остаповка — село.

Нежинский район

Ядуты — село.

— село. Остров Надежды — село.

— село. Сапоновка — село.

Новгород‑Северский район

Бирино — село.

— село. Прокоповка — село.

— село. Подгорное — село

Также отмечается, что в 2024–2025 годах удалось избежать серьезных подтоплений. Однако в то же время наблюдались проблемы с транспортом. Мобильные спасательные посты помогли более 2 тысячам человек, доставили продукты и воду.

В течение февраля-мая 2025 года, с учетом благоприятных погодных условий, паводковая ситуация на территории области, в целом, была контролируемой.

Что такое паводки

Паводки — это когда вода в реках или на местности поднимается выше обычного уровня и затапливает дома, дороги, огороды или другие территории. В отличие от наводнений паводки возникают нерегулярно. Значительный паводок может вызвать наводнение.

Это явление вызвано дождями, снегом или таянием льда, которое может временно "залить" землю водой.

К примеру, это может произойти весной, когда тает снег, реки наполняются водой и могут выйти из берегов или после сильного дождя низины и улицы могут превратиться в временные озёра.

Паводок на реке Вигор. Фото: Википедия

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце февраля 2026 года в Ровенской области начало подтапливать села.