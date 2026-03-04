Форель минус 40% и масло - 43%: что выгодно купить в "Fozzy" прямо сейчас
-
-
Цены приятно удивят
В сети супермаркетов "Fozzy" стартовали выгодные скидки сразу на ряд популярных продуктов. Покупатели могут сэкономить от 20% до 43% на товарах разных категорий — от молочной продукции до рыбы и бакалеи.
Акционные предложения позволяют существенно сократить расходы на ежедневные покупки и приобрести любимые товары по более приятным ценам. Список составил "Телеграф".
Среди товаров со скидками:
- Палочки крабовые Extra 240 г — 49,99 грн (-31%)
- Масло "Комо" Экстра 82,5% 180 г — 69,99 грн (-43%)
- Сыр Gran Moravia 32% 100 г — 89,99 грн (-39%)
- Гранола Sante 350 г — 109,00 грн (-21%)
- Ананас Extra кольца 850 г — 99,99 грн (-29%)
- Оливки Extra черные 300 г — 49,99 грн (-20%)
- Смесь овощная "Рудь" 400 г — 54,99 грн (-38%)
- Форель свежемороженая — 299,00 грн (-40%)
- Сыр Premialle Mozzarella — 64,99 грн (-27%)
- Напиток кокосовый Nata De Coco — 19,49 грн (-23%)
- Лапша быстрого приготовления ReeVa — 32,99 грн (-24%)
- Сыр плавленый "Вись" 55% — 17,99 грн (-27%)
