Форель минус 40% и масло - 43%: что выгодно купить в "Fozzy" прямо сейчас

Цены приятно удивят

В сети супермаркетов "Fozzy" стартовали выгодные скидки сразу на ряд популярных продуктов. Покупатели могут сэкономить от 20% до 43% на товарах разных категорий — от молочной продукции до рыбы и бакалеи.

Акционные предложения позволяют существенно сократить расходы на ежедневные покупки и приобрести любимые товары по более приятным ценам. Список составил "Телеграф".

Среди товаров со скидками:

Палочки крабовые Extra 240 г — 49,99 грн (-31%)

Масло "Комо" Экстра 82,5% 180 г — 69,99 грн (-43%)

Сыр Gran Moravia 32% 100 г — 89,99 грн (-39%)

Гранола Sante 350 г — 109,00 грн (-21%)

Ананас Extra кольца 850 г — 99,99 грн (-29%)

Оливки Extra черные 300 г — 49,99 грн (-20%)

Смесь овощная "Рудь" 400 г — 54,99 грн (-38%)

Форель свежемороженая — 299,00 грн (-40%)

Сыр Premialle Mozzarella — 64,99 грн (-27%)

Напиток кокосовый Nata De Coco — 19,49 грн (-23%)

Лапша быстрого приготовления ReeVa — 32,99 грн (-24%)

Сыр плавленый "Вись" 55% — 17,99 грн (-27%)

Скидки в магазине. Фото: "Fozzy"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в "АТБ" продается популярная красная икра почти за полцены.