Форель минус 40% и масло - 43%: что выгодно купить в "Fozzy" прямо сейчас

Марина Бондаренко
Читати українською
Скидки в магазине
Скидки в магазине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Цены приятно удивят

В сети супермаркетов "Fozzy" стартовали выгодные скидки сразу на ряд популярных продуктов. Покупатели могут сэкономить от 20% до 43% на товарах разных категорий — от молочной продукции до рыбы и бакалеи.

Акционные предложения позволяют существенно сократить расходы на ежедневные покупки и приобрести любимые товары по более приятным ценам. Список составил "Телеграф".

Среди товаров со скидками:

  • Палочки крабовые Extra 240 г — 49,99 грн (-31%)
  • Масло "Комо" Экстра 82,5% 180 г — 69,99 грн (-43%)
  • Сыр Gran Moravia 32% 100 г — 89,99 грн (-39%)
  • Гранола Sante 350 г — 109,00 грн (-21%)
  • Ананас Extra кольца 850 г — 99,99 грн (-29%)
  • Оливки Extra черные 300 г — 49,99 грн (-20%)
  • Смесь овощная "Рудь" 400 г — 54,99 грн (-38%)
  • Форель свежемороженая — 299,00 грн (-40%)
  • Сыр Premialle Mozzarella — 64,99 грн (-27%)
  • Напиток кокосовый Nata De Coco — 19,49 грн (-23%)
  • Лапша быстрого приготовления ReeVa — 32,99 грн (-24%)
  • Сыр плавленый "Вись" 55% — 17,99 грн (-27%)
Что купить на 43% дешевле "Fozzy"
Скидки в магазине. Фото: "Fozzy"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в "АТБ" продается популярная красная икра почти за полцены.

