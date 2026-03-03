"Росія багато програла": Зеленський про нову слабкість росіян

Ситуація на фронті змінюється

Президент України Володимир Зеленський 3 березня на засіданні РНБО назвав головну слабкість росіян на фронті. Чималу роль в цьому зіграла й операція Ізраїлю та США проти Ірану, який є партнером Росії.

Про це повідомив кореспондент "Телеграфу", який був присутній на засіданні. За словами Зеленського, наразі Україна може отримати перевагу на переговорах.

"Відчуваємо на деяких напрямках слабкість росіян. Це відчуття нове. У них велика проблема з особовим складом. Це відчуття — непогане", — наголосив президент.

Ситуація на фронті на карті. Фото: DeepStateMap, 03.03.2026

Він додав, що на це вливає й кількість знищених людей за місяць. Такий хід подій може позитивно вплинути на переговорний процес. Зеленський каже: "Якщо є спільна позиція суспільства разом з армією — все це впливає на переговорний процес. Я вважаю, що війна в Ірані… Росія дуже багато там програла".

Водночас росіяни нарощують використання дронів, створюючи так звані "кілзони", які ускладнюють українську логістику.

Що ще заявив президент

Про керівника ОП Кирила Буданова в переговорах: Я посилював групу, бо хотів, щоби РФ і США не працювали різними каналами щодо закінчення війни. Зараз передчасно оцінювати роботу переговорної команди — ключовим критерієм ефективності буде досягнення миру. Я розраховую на Умєрова, на Буданова, на Арахамію, на представників розвідок. Дуже розраховую також на Гнатова.

Українське військо має робити все, щоб буферна зона РФ і України в напрямку Харківщини була з боку російської сторони — тоді артилерія не зможе діставати до українських міст.

