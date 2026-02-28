Днепряне и киевляне не угадают? Какие два похожих ругательства пользуются популярностью на Галичине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эти изречения встречаются даже в литературных произведениях
В украинском языке есть немало ругательств, которые можно услышать преимущественно в западных регионах. К примеру, слово "когут" или "кугут".
"Телеграф" расскажет об их значении. Заметим, что это два разных слова, хотя оба относятся к диалектизмам.
По данным толкового словаря, "кугут" — это селянин, деревенщина. Именно так в западных регионах пренебрежительно называли жителей села. Иногда слово использовали не в прямом смысле, а в переносном.
Слово "когут" — это диалектное название петуха. Ее часто используют на Галичине, Закарпатье или Буковине, Подолье. В бранном или переносном смысле так называют хвастливого, тщеславного мужчину.
Эту брань можно услышать преимущественно на западе Украины, поэтому украинцы восточных и центральных областей могут даже не понять ее значение. Однако довольно часто "когут" или "кугут" можно увидеть в литературных произведениях.
Примеры употребления:
- На собез [соцзабез] перейшов… Кугут!.. Ич… – промурмотів хтось в далекому кутку серед кримінальних. (І. Багряний);
- І ось я упіймав себе на думці: гилять, кугути, за кілограм білого наливу по два карбованці. (Ю. Мушкетик);
- Марко затих, але в кутку біля груби шепотіли: – Ей, кугут, заліпити тобі бланші? (Григорій Тютюнник);
- В курнику запіяв когут (Фр., VII, 1951, 9);
- На всіх кінцях Гори вже іржуть коні, реве худоба, співають когути (Скл., Святослав, 1959, 304).
Ранее "Телеграф" рассказывал, какое значение имеет украинская брань "падлюка".