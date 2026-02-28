Днепряне и киевляне не угадают? Какие два похожих ругательства пользуются популярностью на Галичине

Эти изречения встречаются даже в литературных произведениях

В украинском языке есть немало ругательств, которые можно услышать преимущественно в западных регионах. К примеру, слово "когут" или "кугут".

"Телеграф" расскажет об их значении. Заметим, что это два разных слова, хотя оба относятся к диалектизмам.

По данным толкового словаря, "кугут" — это селянин, деревенщина. Именно так в западных регионах пренебрежительно называли жителей села. Иногда слово использовали не в прямом смысле, а в переносном.

Слово "когут" — это диалектное название петуха. Ее часто используют на Галичине, Закарпатье или Буковине, Подолье. В бранном или переносном смысле так называют хвастливого, тщеславного мужчину.

Эту брань можно услышать преимущественно на западе Украины, поэтому украинцы восточных и центральных областей могут даже не понять ее значение. Однако довольно часто "когут" или "кугут" можно увидеть в литературных произведениях.

Примеры употребления:

На собез [соцзабез] перейшов… Кугут !.. Ич… – промурмотів хтось в далекому кутку серед кримінальних. (І. Багряний);

!.. Ич… – промурмотів хтось в далекому кутку серед кримінальних. (І. Багряний); І ось я упіймав себе на думці: гилять, кугути , за кілограм білого наливу по два карбованці. (Ю. Мушкетик);

, за кілограм білого наливу по два карбованці. (Ю. Мушкетик); Марко затих, але в кутку біля груби шепотіли: – Ей, кугут , заліпити тобі бланші? (Григорій Тютюнник);

, заліпити тобі бланші? (Григорій Тютюнник); В курнику запіяв когут (Фр., VII, 1951, 9);

(Фр., VII, 1951, 9); На всіх кінцях Гори вже іржуть коні, реве худоба, співають когути (Скл., Святослав, 1959, 304).

